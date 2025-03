Vjetar u Zagrebu oštetio naponsku mrežu, jedna tramvajska linija promijenila smjer

Jak vjetar probudio je jutros Zagrepčane, ali i napravio probleme u prometu. Naime, vjetar u metropoli puše jačinom i do 60 km/h pa je tako srušio stablo kod Zapadnog kolodvora. ZET javlja da je zbog toga došlo do oštećenja naponske mreže.

- Zbog jakih udara vjetra, žičara Sljeme neće prometovati do poboljšanja vremenskih uvjeta. Zbog prometno-tehničkih poteškoća, tramvajska linija 1 umjesto do Zapadnog kolodvora privremeno prometuje do Črnomerca - stoji u objavi.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda danas će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom te razmjerno vjetrovito, a detaljniju prognozu pročitajte OVDJE.

Foto: Facebook/ZET

