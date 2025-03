Meteorolozi upozoravaju: Olujni udari vjetra i obilna kiša, evo gdje će biti najgore

Veći dio Hrvatske jutros je probudio vjetar. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda danas će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom te razmjerno vjetrovito. U Gorskoj Hrvatskoj i na istoku očekuje se lokalno obilnija oborina, a na jugu i poneki izraženi pljusak praćen grmljavinom. Vjetar će biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u gorju i u središnjim predjelima na udare i vrlo jak. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita i olujna s orkanskim udarima, a na krajnjem jugu zemlje još će biti vrlo jakog juga. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 12 °C i 16 °C, a u gorju osjetno niža.

Što se tiče vremenske prognoze za petak očekuje se umjereno do pretežno oblačno. Mjestimice kiša bit će izraženija u Gorskoj Hrvatskoj i na istoku, dok će na Jadranu biti i lokalnih pljuskova, osobito u Dalmaciji. Puhat će umjeren, u prvom dijelu dana mjestimice i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita do sredine dana s olujnim udarima, a u Dalmaciji umjeren istočnjak i jugo. Minimalna temperatura zraka od 4 °C do 9 °C, na Jadranu od 9 °C do 13 °C. Maksimalna uglavnom od 9 °C do 13 °C, a na Jadranu između 14 °C i 17 °C.

Ni početak vikenda nije obećavajuć, u subotu se očekuje kiša u cijeloj zemlji, a lagano smirenje vremena dolazi tek s nedjeljom kada će se ciklona premještati dalje. Početak tjedna bi trebao donijeti još veće razvedravanje, suho vrijeme sa suncem i naoblakom očekuje se tek u utorak u cijeloj zemlji.

