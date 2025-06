Pripremite se na velike gužve: Dio važne prometnice u zagrebačkoj Dubravi zatvara se na tri tjedna

Vozači koji su jutros prolazili Ulicom Rudolfa Kolaka u zagrebačkoj Dubravi mogli su zamijetiti radnike kako postavljaju prometnu signalizaciju kojom se zatvara prometnica. Iz Grada nisu podijelili obavijest, no vijećnik iz Dubrave Luka Holjevac na Facebooku je objavio odluku kojom se prometnica na dionici od Grižanske do Dankovečke ulice zatvara od danas u 8.30 sati do 25. lipnja. Razlog je uređenje kolnika.

Obilazan pravac je preko Grižanske, te ulice Svetog Križa i Avenije Dubrava, a oni koji žive u sjevernim dijelovima četvrti, poput Granešine i Miroševca, mogu koristiti Miroševečku cestu, Fabijanićevu i ulicu Žigulići da se spoje na Novačku cestu te naposljetku Kolakovu. Iz ZET-a su također podijelili da će radovi utjecati na trasu linije 210.

– Od srijede, 4. lipnja, od 8:30 sati, do završetka sanacije kolnika Ulice Rudolfa Kolaka na dijelu od Grižanske ulice do Dankovečke ulice, autobusna linija 210 (Dubrava - Studentski Grad - Novi Retkovec) prometovat će izmijenjenom trasom u oba smjera: Dubrava - Ulica Rudolfa Kolaka - Grižanska ulica - Ulica Križnog puta - Dankovečka ulica - Ulica Mate Lovraka - Novi Retkovec.

Privremeno se neće koristiti autobusna stajališta „Kolakova – Grižanska“ u smjeru istoka, „Stara Oporovečka“ u smjeru zapada, te obostrano autobusno stajalište „Blaža Jurišića“. Na izmijenjenom dijelu trase autobusi će se zaustavljati na usputnim autobusnim stajalištima – poručuju u gradskom prijevozniku.