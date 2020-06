Pričesti počinju već ovog vikenda, a restorani su popunjeni cijeli mjesec

Hostiju će dobivati isključivo na ruke, između svakog će biti dva metra razmaka, a neki će je primiti i na otvorenom. Sakrament prve pričesti ove će godine biti sasvim drukčiji nego proteklih. Neće biti ni zajedničkog fotografiranja, već samo pojedinačnog, a u nekim župama, kako bi se izbjegla bilo kakva mogućnost širenja zaraze koronavirusom, prvopričesnici čak neće nositi ni karakteristične bijele haljinice. Tako će biti u Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Stenjevcu, gdje će 160 djece pričestiti u četiri različita termina tijekom dva dana; prve dvije grupe od po 40 prvopričesnika primit će sakrament preksutra, a druge dvije idući vikend.

Samo najuža rodbina

Nisu bijele haljinice najbitnije za proslavu, smatra župnik Vjekoslav Meštrić, a pričestiti svu djecu moraju prije ljeta jer crkva uskoro ide u obnovu zbog oštećenja koja je zadobila u potresu.

– Kod nas će se sveta pričest proslaviti izvan crkve, imamo park od tri tisuće kvadrata. Sakrament je svečani čin za koji je najvažnije da je duhovan. Prvopričesnici će se svečano odjenuti, a imat će nešto bijelo na sebi, poput bijele košuljice ili bluzice – govori župnik.

Bijele haljinice prvotno su imali namjeru izbjeći i u Gajnicama, u Župi sv. Josipa Radnika, no ipak su ih odlučili podijeliti prvopričesnicima. – Najveći nam je problem pričinjavalo isprobavanje, no s obzirom na to da je iz dana u dan sve bolja epidemiološka situacija, odlučili smo se za drugi pristup. Djeca haljine neće isprobavati, već ćemo im uzeti mjere, a kad ih vrate, idu na kemijsko. Takav je postupak bio i prije, no sad će još neko vrijeme odležati prije nego što ih odnesemo na čišćenje – kaže župnik Tomislav Šagud.

Prema uputi s Kaptola, župnicima se povjerava da u dogovoru s roditeljima razmotre najprikladniji termin i najbolji način slavlja prve svete pričesti. Mogu je organizirati u danima prije ljeta, kao i u ljetnim mjesecima, odnosno početkom jeseni. A s obzirom na situaciju u kojoj su još na snazi mjere ograničenja koje je donio Nacionalni stožer, ako roditelj želi da njegovo dijete ide na pričest u vrijeme epidemije, mora dati i pismeni pristanak, čime jamče da će se pridržavati mjera. Krizme, pak, mogu početi eventualno na jesen. Taj je sakrament specifičan jer ga dodjeljuje biskup tako da prstom napravi križ na čelu krizmanika, a nakon svakog bi tako morao i dezinficirati ruke. Osim toga, prilikom krizmanja kum drži ruku na ramenu svog kumčeta, što bi se također trebalo regulirati. Tako su i u zagrebačkim župama sve krizme odgođene za jesen, a negdje su i pričesti prolongirali.

– Mi, svećenici novozagrebačkog dekanata, koordinirali smo se po pitanju tih slavlja pa smo odlučili da bi bilo najbolje sve prebaciti za jesen. No već sad su mi se javili roditelji koji bi radije svoju djecu pričestili prije ljeta, tako da ću imati sastanak s njima pa ćemo odlučiti što dalje – kaže župnik Župe sv. Ivana apostola i evanđeliste u Utrini Ivica Šturlić. U nekim župama, poput one svetog Blaža u Primorskoj, odredili su čak tri termina, od čega je jedan u svibnju iduće godine.

– To su roditelji čija su djeca jedna generacija razlike, pa su željeli da skupa idu na pričest – kaže župnik, mons. Zlatko Koren, dodajući da neće biti problem držati distancu, s obzirom na veličinu crkve, a jednaka je situacija i u Župi Bezgrješnog Srca Marijina na Jordanovcu.

– U crkvi će, uz prvopričesnike, biti tek najuža rodbina i roditelji – kaže župnik Ivica Musa. U Župi Svih Svetih u Sesvetama prva će pričest biti u pastoralnom centru koji je, kaže župnik Mario Migles, dovoljno velik za prvopričesnike, a roditelji će ih gledati s galerije. A na Savici, gdje vjernici Župe bl. Alojzija Stepinca još čekaju crkvu, prva će pričest biti, kao i dosad, u školi, no zbog malog prostora, kaže župnik Antun Vukmanić, unutra neće moći niti roditelji.

Pozivi počeli prije dva tjedna

Za proslave pričesti i krizmi pripremaju se i restorani, koji su zbog toga ovaj mjesec gotovo svaki vikend, i subotu i nedjelju, rezervirani. Pozivi su počeli prije dva tjedna, a pokoji primaju čak i rezervacije za rujan, za slavlje krizme.

– Prije korone i potresa cijeli bi nam svibanj i lipanj bio potpuno bukiran, a onda su svi počeli masovno otkazivati. Tek odnedavno su opet počele rezervacije, ali očekujemo da će ih ovaj mjesec biti još više – kaže Ivan Brkić, vlasnik Zelendvora na Samoborskoj cesti, dodajući kako zasad primaju grupe od samo 12 ljudi. U pizzeriji Oliva na Jarunu, pak, primaju ih po 30-ak, a ističu da su ljudi i dalje oprezni pa većina nazove prije rezervacije da se raspita o uvjetima Nacionalnog stožera koji su na snazi.

– Zanima ih koliko ljudi smije biti na proslavi i trebaju li se pridržavati nekih posebnih uputa – navode u Olivi. Jednak broj ljudi primaju i u restoranu Rustica u Dubravi, a njima je, osim šestog, popunjen i svaki vikend u devetom mjesecu, dok na izletištu Etno park Zagreb u naselju Mala Mlaka nije tako.

– Mi, primjerice, još nemamo nijednu rezervaciju za proslavu Svete potvrde, ali to je još daleko. No zato smo u lipnju skroz popunjeni – govore u Etno parku.