Poruke iz haustora zagrebačkih zgrada koje su postale viralalne: 'Smirite noćne strasti'

Preklinjanje pjevačice čiji se decibeli čuju i u susjednom haustoru, molbe da se stišaju zvukovi zadovoljstva te opaske u liftovima s nesvakidašnjim rekvizitom samo su neke od najzanimljivijih poruka koje su Zagrepčani ostavljali svojim susjedima i širu publiku oduševljavali, ali i zgražali, na društvenim mrežama.

Tko trga ime s "kaslića"?

Najčešće se ondje nađu žalbe ili molbe nepoznatih autora, no tu i tamo provuče se koja potpisana poruka, što je bio slučaj kada je jednom od članova Uprave Zagrebačkog holdinga Borisu Sesaru pukao film zbog "vandalizma". Nepoznati mu je susjed, naime, nekoliko dana uporno trgao ime s poštanskog sandučića. Poruka koju je Sesar ostavio počela je kao ljubazna molba: "Dragi susjede/susjeda koji mi trgaš ime s kaslića već drugi put u tjedan dana, molim te, nemoj to više raditi. To nije lijepo. Ako imaš problema sa mnom, slobodno dođi da to riješimo, vrata su uvijek otključana..." No nastavak rečenice u kojoj je Sesar, koji je kasnije i priznao da stoji iza poruke, pozvao "vandala" da ga posjeti, glasio je: "Jedino... poručujem ti da prije dobro razmisliš kako ćeš izići". Upravo je završetak izazvao zgražanje ostalih susjeda koji su smatrali da takva prijetnja ne priliči jednom od čelnih ljudi najveće komunalne tvrtke u Hrvatskoj.

Tišinu u susjedstvu tražili su pak stanovnici Brozove 38, i to zbog "pjevačice" koja čak i ne živi na tom broj. U poruci koja je osvanula na vratima ulaza u kojemu stanuje, na broju 36, "preklinje se poštovana pjevačica da snizi decibele i poštuje kućni red kako bi svi mogli nastaviti živjeti u miru". Autori su se potpisali samo kao "susjedi iz Brozove 38", a tajnovita je ostala i pjevačica za koju je jedna stanarka, kada smo je pitali o kvaliteti susjedina glasa, izjavila da zvuči "toliko loše da se probudila".

Najčešće poruke susjedima u kojima se također spominju povišeni decibeli odnose se pak na "sirove strasti". Nakon što je jedan od stanara zgrade u Gajnicama pokucao na vrata mladića u susjednom stanu te ga prekinuo u određenim aktivnostima, on je odlučio sve susjede obavijestiti da "ako čuju urlike i stenjanje, to su zvukovi zadovoljstva". Kao objašnjenje je naveo da se nedavno s djevojkom doselio u stan nakon godinu dana veze na daljinu pa da stoga nadoknađuju to što se nisu dulje vrijeme redovito viđali. Dodao je kako "to" ipak rade tijekom dana, a ne "u pol noći kada se neki decibeli računaju", a ispod objave koja je podijeljena na Facebooku u kvartovskoj grupi "Gajnice jučer, danas, sutra" nanizali su se brojni komentari podrške ljubavnom paru.

Foto: Čitatelj

No, nisu svi Gajničani obzirni prema drugima pa neki svoje susjede zvucima zadovoljstva bude i usred noći. Poruka upućena "prpošnom pastuhu" također je osvanula u haustoru jedne tamošnje zgrade, a u njoj se susjede s prvog kata moli da "obuzdaju svoje sirove strasti poput onih u 1.30 u noći (bolje rečeno ujutro)". Autor je primjedbu obrazložio time da su "zidovi nikakvi" te da ih čuju i starije osobe i mala djeca, a naveo je i da pojačan televizor pogoršava situaciju. Maštoviti završetak poruke pak bio je hit, a pisalo je: "Prpošni pastuše, malo uspori i zategni krevet kojim udaraš u zid! A mlada dama neka stavi ruke na usta. Vaši susjedi."

Noćne strasti susjede sa sedmog kata uznemirile su i stanare zgrade u Španskom, a u poruci koja je ondje osvanula jednog ljetnog jutra anonimni je autor zaprijetio i policijom. "Molim susjedu sa sedmog kata da smiri noćne strasti. Sramota, djeca su nam tu. Zatvorite si prozore, ne mora cijelo Špansko to slušati. U protivnom, zvat ću policiju", stajalo je u poruci. Objavljena je i na Facebooku u grupi "Zakaj volim Špansko" pa su se nanizali i brojni komentari, a jedan je šaljivčina ustvrdio i da je "bezobrazno" što ne piše adresa zgrade, već samo kat.

Stanare nebodera na zagrebačkim Ravnicama oduševila je pak poruka u kojoj ih je susjed zamolio da ne zovu policiju nego da dođu popiti piće jer je postao otac. "Molimo za razumijevanje, večeras slavimo! Rodila se beba (napokon). Hvala. P. S. Nemojte zvati muriju, dođite na cugu", stajalo je u poruci na koju je nekolicina susjeda dopisala i čestitke.

Poruke u dizalima uz koje dolazi i korisna rekvizita također nisu nešto što se viđa svaki dan pa je jedna takva situacija iznenadila stanovnike Novog Jelkovca. Jedna je članica na stranicama kvartovske grupe na Facebooku objavila fotografiju iz lifta na kojoj se vidi kako su ispod poruke, na rukohvatu, obješene vlažne maramice, vrećice za smeće te rola papirnatih ručnika. U poruci je stajalo kako se mole susjedi kojima kad iznose smeće curi iz vrećica to i počiste.

Sto kuna za duševne boli

Gotovo svaka zagrebačka zgrada ima i stanovnike treće dobi, a dobronamjerne poruke namijenjene njima prava su rijetkost. Jedna takva osvanula je u stambenoj zgradi na Savici, a autor je ostavio i svoj broj telefona te zamolio da ga stariji susjedi pozovu ako u hladnim zimskim danima trebaju pomoć pri odlasku do dućana, ljekarne ili liječnika. I ta je poruka ubrzo postala viralna te izazvala i oduševljenje i čuđenje u komentarima. A da je "nematerijalno kulturno dobro" rekli su u komentarima za mladića koji je u svojoj zgradi, uz poruku isprike što je njegov prijatelj onečistio ulaz nakon burne alkoholne noći, ostavio i "100 kuna ili 13,28 eura za čistača ili duševne boli". U nastavku je pisalo: "Prijatelj je povraćao, ak' treba zovite i ja ću doći počistiti". Nakon objave bilo je puno komentara, a neki su zaključili i da mladića "treba za političara".

