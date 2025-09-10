Ponovno obustava tramvaja do Mihaljevca: Ovaj but bit će samo na jedan dan, razlog su završni radovi

Zbog asfaltiranja Trga Josipa Langa i Šoštarićeve ulice, u subotu 13. rujna bit će obustavljen tramvajski promet od Draškovićeve ulice do Gračanskog dolja. Tramvajska linija 15 (Mihaljevac - Gračansko dolje) bit će ukinuta, dok će linija 14 prometovati izmijenjenom trasom:

Trg žrtava fašizma - Trg hrvatskih velikana - Trg bana Josipa Jelačića - Frankopanska - Savska - Arena Zagreb - Velesajam - Zapruđe. Zonom obustave tramvajskog prometa, umjesto tramvaja prometovat će privremena autobusna linija 613 (Kaptol - Gračansko dolje).

Vozni red autobusne linije 613 možete pročitati OVDJE. Noćna linija 33 bit će supstituirana autobusima. Autobusno stajalište Gračansko dolje bit će izmješteno 30-tak metara u smjeru juga (VIP stajalište).