MORA SE ASFALTIRATI

Ponovno obustava tramvaja do Mihaljevca: Ovaj but bit će samo na jedan dan, razlog su završni radovi

Zagreb: ZET uveo jesenski vozni red, nedovršenim Ribnjakom ponovno voze tramvaji
Hana Ivković Šimičić
10.09.2025.
u 11:47

Zonom obustave tramvajskog prometa, umjesto tramvaja prometovat će privremena autobusna linija 613

Zbog asfaltiranja Trga Josipa Langa i Šoštarićeve ulice, u subotu 13. rujna bit će obustavljen tramvajski promet od Draškovićeve ulice do Gračanskog dolja. Tramvajska linija 15 (Mihaljevac - Gračansko dolje) bit će ukinuta, dok će linija 14 prometovati izmijenjenom trasom: 

Trg žrtava fašizma - Trg hrvatskih velikana - Trg bana Josipa Jelačića - Frankopanska - Savska - Arena Zagreb - Velesajam - Zapruđe. Zonom obustave tramvajskog prometa, umjesto tramvaja prometovat će privremena autobusna linija 613 (Kaptol - Gračansko dolje).

Vozni red autobusne linije 613 možete pročitati OVDJE. Noćna linija 33 bit će supstituirana autobusima. Autobusno stajalište Gračansko dolje bit će izmješteno 30-tak metara u smjeru juga (VIP stajalište). 

Foto: ZET

ZET Zagreb tramvaji asfaltiranje radovi Ribnjak

GE
Gefufna
12:33 10.09.2025.

Pa sto su je pustali ako radovi nisu gotovi, a nisu gotovi? Da se ne moze reci da kasne s radovima.🤣 Ovo sve vise lici na srbiju. Nesposobnost i muljaza na svakom koraku. Prvo su skoro godinu dana radili okretistete Mihaljevac, pa su ga pustili, pa ponovo zatvorili dok ne rijese Ksaver i Ribnjak, umjesto da su radili paralelno. Ma koliko ja nisam volio Bandica, spam ovih danas, Bandic je bio super sposoban. Ovi su katastrofa za grad.

