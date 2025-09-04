Roditeljima u Donjem Dragonošcu prekipjelo: Naša djeca u ponedjeljak neće na nastavu, tražimo da kažu kad će im sagraditi školu

Vatrogasni dom, lovački savez, mjesni odbor, udruga umirovljenika, a već petu godinu u prostorijama DVD-a Donji Dragonožec smjestila se i škola. Tako je njezinih 87 učenika, koliko ih se rasporedilo u dvije smjene i isto toliko prostorija koje imaju na raspolaganju, bolje upoznato sa zvukom vatrogasne sirene nego školskog zvona.

U ponedjeljak počinje nastava, ali đaci područne škole u Donjem Dragonošcu, govore nam njihovi roditelji, taj će dan ostati kod kuće, a oni će se u znak bojkota okupiti ispred DVD-a. Kažu da im je dosta čekanja i praznih obećanja o gradnji nove školske zgrade nakon što je petrinjski potres nepovratno oštetio staru, a djeca gotovo pet godina nemaju osnovne uvjete za obrazovanje.

– U gornjoj prostoriji od svega 40 četvornih metara smješteno je 27 učenika, iako je ta kvadratura prema zakonu dovoljna tek za polovicu. Učionica ima 25 sjedećih mjesta, a nastavu pohađa i troje učenika s posebnim potrebama uz koje stalno moraju biti prisutni asistenti. Prostor je u potkrovlju bez ikakve izolacije pa kada sunce prži, unutra je i do 40 stupnjeva. Od rekvizita za tjelesni odgoj djeca imaju jednu strunjaču i loptu koju donesu od kuće, a vježbaju na parkiralištu, između vatrogasnih vozila i tik uz prometnicu – nabraja Marko Malović, jedan od predstavnika roditelja. U početku su sve to prihvatili kao privremeno rješenje, ali ono se odavno, kaže, ne može nazvati tako.

– Stoga ćemo u ponedjeljak održati mirni prosvjed, cilj nam je samo da netko iz Grada dođe i da nas posluša. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ovdje se nije pojavio nikada. Bio je u obilasku osnovnih škola u Brezovici i Kupinečkom Kraljevcu i nakon toga otišao, kao da ne postojimo – objašnjava Malović. Održano je, dodaje, i nekoliko zborova građana, a na posljednjem je bio Tomaševićev zamjenik Luka Korlaet.

– Dva dana nakon toga, gostujući na jednoj od televizija, rekao je da su sve osnovne škole u Zagrebu obnovljene. Ista informacija stoji i na službenim stranicama Grada, a nije mi jasna ta kontradiktornost u odnosu na stvarno stanje – ističe Malović. U utorak će djeca biti u školskim klupama, napominju roditelji, jer ih ne žele zakidati za nastavu. No ako poruka ne dođe do vladajućih, spremni su je ponavljati.

– Pozivamo se na Ustav i želimo jednakost u obrazovanju. Ako se prvi dan škole nitko iz Grada ne pojavi i ne dođe s konkretnim informacijama, bojkotirat ćemo nastavu jednom mjesečno. Želimo da nam na papiru donesu točne rokove i korake koji slijede te nas upoznaju s time kad će napokon početi gradnja škole i kad će je dovršiti – govori Marko Belošević.

Održali su također, dodaju, sastanak s ravnateljicom, koja sugerira da se nastava održi, ali skraćeno. – Razumijemo je, ali od toga nema nikakve koristi – poručuju roditelji. A na pitanje kako djeca doživljavaju situaciju i kako su im objasnili bojkotiranje nastave, odgovaraju kako im je jasno da je to za njihovo dobro.

– Vide i sami da ne stanu u učionicu, da nemaju pametnu ploču, školsku dvoranu ili blagovaonicu, a ni zvono koje bi označilo početak i kraj sata – ističu roditelji.

Predloženo im je, kažu, i da se učenike autobusima razvozi po školama u susjednim naseljima, no to im nije prihvatljivo. – Brezovica je kao mravinjak, ondje nema mjesta, a slično je i u Kupinečkom Kraljevcu. Ljudi se masovno doseljavaju, ima puno djece, a zato smo i inzistirali da nova škola bude osmoljetka. Osim toga, mališani se već sada do škole voze više od sat vremena jer autobus ide u Lipice, Havidiće, Donje Trpuce, Markuševec, Gudce i onda se vraća, što je put od oko 25 kilometara. Ako bi išli u neka susjedna naselja, to bi bilo sat i pol u jednom smjeru, neki bi se morali dizati i prije šest da bi u osam stigli na nastavu – upozoravaju predstavnici roditelja, koje podržava i predsjednik Mjesnog odbora Ivan Meštrović.

Koji su konkretni rokovi za početak i dovršetak gradnje škole, hoće li poduzeti neke mjere da se poboljšaju uvjeti prije nego što ona bude finalizirana, pitali smo Grad. Željeli smo čuti i kakav je njihov stav u vezi s bojkotom, no do zaključenja broja nismo dobili odgovore. Ipak, na ovotjednoj konferenciji za novinare zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec je kazala kako se situacija u ovom zagrebačkom naselju budno prati.

– Riječ je o gradnji škole koja ne zamjenjuje onu koja je stradala, nego smo izradili novi projekt. To će biti jedan od najvećih projekata za područje Brezovice, vrijedan 14 milijuna eura – podsjetila je. Istaknula je i to da je Grad u potpunosti predan investiciji. – Novac je osiguran u proračunu, a prijavili smo se i za europska sredstava – kazala je. Sada je, dodala je, na redu ishođenje građevinske dozvole pa slijedi izvedbeni projekt, odabir izvođača i gradnja. – Cijeli Gradski ured za obrazovanje budnim okom prati da se ne gubi vrijeme – poručila je Danijela Dolenec.