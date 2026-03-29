Korlaet: Od ponedjeljka prijave šteta od nevremena putem gradske aplikacije

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet najavio je da od ponedjeljka kreću prijave šteta od nevremena putem gradske aplikacije, istaknuvši da će građanima biti refundirano oko 70 posto opravdanih troškova, kao što je to bio slučaj i 2023. godine. Građani će štetu moći prijavljivati od ponedjeljka putem službene gradske aplikacije na stranici Zagreb.hr. Korlaet je objasnio da će proces vještačenja provoditi posebno povjerenstvo uz pomoć vanjskih tvrtki i gradskih stručnjaka.

"Šteta ove godine nam se čini na prvu da je jednaka ili čak i veća nego što je bila 2023. godine. Izaći ćemo građanima u susret i nema razloga da ne refundiramo sve štete koje su opravdane u postotku koji je bio i tada, što je iznosilo 70 posto vještačenog iznosa", poručio je u nedjelju Korlaet u izjavi za medije. Pojasnio je da će vještačenje provoditi angažirane vanjske tvrtke i gradski stručnjaci te napomenuo da bi procjena za kompleksnije štete mogla trajati tjednima, pa i mjesecima

Oštećeno je oko 130 odgojno-obrazovnih ustanova kojima upravlja Grad. "Koncentriramo se na vrtiće, škole i sportsku infrastrukturu. Oštećeni su i krovovi Cibone te tenis centra Maksimir, što se već rješava. Cilj nam je do sutra provizorno sanirati vrtiće kako bi mogli nesmetano raditi", rekao je Korlaet. Javni prijevoz je gotovo u potpunosti normaliziran, uključujući frekventnu liniju Maksimir-Dubrava. Izuzetak su tramvajska linija 15 i autobusna linija 140 koje još ne prometuju. Tri preostala neispravna semafora trebala bi biti popravljena do ponedjeljka ujutro, a do tada promet osiguravaju policija i redarstvo.

Situacija u gradskim parkovima i na groblju Mirogoj i dalje je opasna. Prema procjenama, samo je na Mirogoju palo oko 200 stabala, dok ih je još toliko kritično oštećeno. "Molim građane da pokažu odgovornost i da još ne idu na Sljeme. Jučer je HGSS morao spašavati ljude i vući ih kroz šumu preko padina jer su staze neprohodne", upozorio je Korlaet, dodavši da bi sljemenska žičara trebala proraditi sutra.

Upozorio je građane i da ne idu u Maksimir, Dotrščinu i Bundek jer ima puno stabala koja prijete padom. Zahvalio je vatrogascima, djelatnicima Zrinjevca, Čistoće, Zagrebačkih cesta, ali i HGSS-u te hitnoj pomoći. Istaknuo je kako su ekipe Vodoopskrbe i odvodnje na terenu gdje odčepljuju slivnike kako bi prevenirali probleme s oborinama koje je Državni hidrometeorološki zavod najavio za sutra.