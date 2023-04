"Poezija to go" pjesnike dovodi u Kulturno-informativni centar

Darija Žilić, Jasminka Domaš, Zorica Radakvić, Sonja Zubović, Branko Maleš, Davor Šalat i Miroslav Kirin sudjeluju na druženju s pjesnicima što se sutra u 18 sati organizira u Kulturno-informativnom centru (KIC) u Preradovićevoj.

U glazbenom dijelu programa nastupit će Sara Renar, a bit će to 19. okupljanje pjesnika u sklopu projekta "Poezija to go", koje će se, što je već postala praksa, uživo prenositi i na njegovu Facebook profilu.

Projekt je, podsjetimo, pokrenula književnica Sonja Zubović, a cilj mu je poticati čitanje poezije.