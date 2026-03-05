Naši Portali
PROMETNI KAOS

FOTO/VIDEO Tri auta sudarila se u podvožnjaku na remetinečkom rotoru, autobus vozio unatrag

Foto: Čitatelj
1/13
VL
Autor
Večernji.hr
05.03.2026.
u 10:58

Do nesreće je došlo u smjeru Arena centra, javlja nam čitatelj.

Tri auta sudarila se se u podvožnjaka ispod rotora na aveniji Dubrovnik u smjeru Arena centra, javlja nam čitatelj. Situacija je neobična, kaže, jer su se neka vozila morala okretati u suprotni smjer da se izvuku, a među njima je i autobus koji je vozio unatrag, opisao je.
Ključne riječi
rotor Zagreb nesreća

