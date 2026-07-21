Smartom zauzela dva parkirališna mjesta u Zagrebu: 'Jednostavno je odšetala, kao da je to normalno'

Ljeto je na vrhuncu, grad je prazan, a to znači da mjesta ima na pretek na parkiralištima ispred velikih trgovina i šoping centara. Jedna je vozačica to odlučila iskoristiti pa je svojim Smartom zauzela dva parkirališna mjesta, a kadar je snimio čitatelj Večernjeg lista. Prizor je iz zagrebačke Dubrave, točnije kvarta Studentski grad.

– Mislio sam da će vidjeti što je napravila i da će se ispraviti, vratiti malo u rikverc. Ali ne, ona je nonšalantno ostavila svoje vozilo i nastavila prema trgovini kao da se ništa čudno nije dogodilo i da je to normalno. Bezobrazluk neviđeni – ispričao nam je šokirani čitatelj.

Dodaje da se ispred te trgovine vozači često nepropisno parkiraju. – Ljudi bez pardona ostavljaju vozila na mjestima za osobe s invaliditetom. Ne sjećam se koliko sam puta vidio ljude kako se parkiraju na mjesta rezervirana za obitelji s djecom, a oni sami u autu. I to sve bez imalo grižnje savjesti. Da redari ovdje "operiraju", imali bi posla preko glave – komentirao nam je čitatelj.