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PRIZOR IZ DUBRAVE

Smartom zauzela dva parkirališna mjesta u Zagrebu: 'Jednostavno je odšetala, kao da je to normalno'

Čitatelj
Autor
Hana Ivković Šimičić
21.07.2026.
u 11:00

Čitatelj koji nam je poslao fotografije komentirao je da se ispred te trgovine vozači često nepropisno parkiraju na mjestima za osobe s invaliditetom ili obitelji s djecom

Ljeto je na vrhuncu, grad je prazan, a to znači da mjesta ima na pretek na parkiralištima ispred velikih trgovina i šoping centara. Jedna je vozačica to odlučila iskoristiti pa je svojim Smartom zauzela dva parkirališna mjesta, a kadar je snimio čitatelj Večernjeg lista. Prizor je iz zagrebačke Dubrave, točnije kvarta Studentski grad. 

– Mislio sam da će vidjeti što je napravila i da će se ispraviti, vratiti malo u rikverc. Ali ne, ona je nonšalantno ostavila svoje vozilo i nastavila prema trgovini kao da se ništa čudno nije dogodilo i da je to normalno. Bezobrazluk neviđeni – ispričao nam je šokirani čitatelj. 

Dodaje da se ispred te trgovine vozači često nepropisno parkiraju. – Ljudi bez pardona ostavljaju vozila na mjestima za osobe s invaliditetom. Ne sjećam se koliko sam puta vidio ljude kako se parkiraju na mjesta rezervirana za obitelji s djecom, a oni sami u autu. I to sve bez imalo grižnje savjesti. Da redari ovdje "operiraju", imali bi posla preko glave – komentirao nam je čitatelj.

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Ključne riječi
smart Zagreb parkiranje

Komentara 3

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PR
Prizna
11:39 21.07.2026.

Parking kompletno prazan a ovog psihičkog bolesnika smeta kako je žena parkirala na praznom parkingu naravno novinari su ga podržali jer podržavaju sve oblike psihički nestabalnih od komunista, pedera, možemovaca, uglavnom podržavaju svakoga tko nije normalan.

TM
trade_mark
11:20 21.07.2026.

krivi su tomašević i biciklisti.

ŽA
žabac
11:07 21.07.2026.

Što je sigurno sigurno je , bolje parkirati na dva nego na jedno jer te susjedno izlupa vratima.

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