Smartom zauzela dva parkirališna mjesta u Zagrebu: 'Jednostavno je odšetala, kao da je to normalno'

Ljeto je na vrhuncu, grad je prazan, a to znači da mjesta ima na pretek na parkiralištima ispred velikih trgovina i šoping centara. Jedna je vozačica to odlučila iskoristiti pa je svojim Smartom zauzela dva parkirališna mjesta, a kadar je snimio čitatelj Večernjeg lista. Prizor je iz zagrebačke Dubrave, točnije kvarta Studentski grad.
– Mislio sam da će vidjeti što je napravila i da će se ispraviti, vratiti malo u rikverc. Ali ne, ona je nonšalantno ostavila svoje vozilo i nastavila prema trgovini kao da se ništa čudno nije dogodilo i da je to normalno. Bezobrazluk neviđeni – ispričao nam je šokirani čitatelj.
Dodaje da se ispred te trgovine vozači često nepropisno parkiraju. – Ljudi bez pardona ostavljaju vozila na mjestima za osobe s invaliditetom. Ne sjećam se koliko sam puta vidio ljude kako se parkiraju na mjesta rezervirana za obitelji s djecom, a oni sami u autu. I to sve bez imalo grižnje savjesti. Da redari ovdje "operiraju", imali bi posla preko glave – komentirao nam je čitatelj.FOTO Pogledajte kako napreduju radovi na velikom zagrebačkom križanju! Stvaraju se i gužve
Parking kompletno prazan a ovog psihičkog bolesnika smeta kako je žena parkirala na praznom parkingu naravno novinari su ga podržali jer podržavaju sve oblike psihički nestabalnih od komunista, pedera, možemovaca, uglavnom podržavaju svakoga tko nije normalan.