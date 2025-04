Balon u Utrini godinu dana radi bez uporabne dozvole: 'Da, ali riješit će se, ima sve ateste...'

Službeno je otvoren u ožujku prošle godine i od tada nesmetano radi, no Admiral Ice Dome, natkrivena dvorana za ledene sportove u Utrini, još nema uporabnu dozvolu. Upozorila je na to, među ostalim, u pismu koji je poslala medijima Mina Fučkar, bivša glavna tajnica Hrvatskog saveza hokeja na ledu, a da je objekt bez uporabne dozvole potvrdili su nam i u klubu Medveščak Admiral, koji je vlasnik balona.

– Znate kako kod nas idu te procedure… No, imamo važeću građevinsku dozvolu i na temelju nje će se riješiti i uporabna – rekao je Igor Jačmenjak, predsjednik Kluba hokeja na ledu Medveščak Admiral, koji je i izvršni direktor saveza. Na pitanje kako se balon može koristiti bez uporabne dozvole, odgovorio je da Zagreb nema funkcionalnih klizališta pa su morali početi s radom jer bi se u suprotnome pet sportova koji su vezani za led ugasilo.

– Ako ćemo tražiti vraga u torbi, uvijek se nešto može dogoditi. Međutim, balon je nov, nismo mi to radili iz svoje glave, angažirane su renomirane tvrtke i sve ima svoje ateste, od struje do grijanja i hlađenja – napomenuo je Jačmenjak. No, bivša glavna tajnica saveza tvrdi da u korištenju i financiranju ledene kupole postoje brojne nepravilnosti. – Uporabna dozvola nije dobivena jer objekt ne zadovoljava minimalne tehničke uvjete pa ne može proći obavezni pregled. Moje višemjesečno upozoravanje na nedostatak pak rezultiralo je time da mi nije produžen mandat, a onda sam dobila i izvanredan otkaz, i to u vrijeme kada sam bila na bolovanju – kazala je M. Fučkar.

Smatra to velikim problemom, dodala je, jer se u balonu redovito održavaju treninzi hokeja na ledu i umjetničkog klizanja, natjecanja i turniri, uključujući svjetska prvenstva, kao i programi rekreacije, Odmorko i mnoga druga događanja. Povremeno se ondje, rekla je, okuplja i do 850 ljudi, sudionika raznih natjecanja i gledatelja. – Tko će biti odgovoran ako se nekome nešto dogodi? – upitala je bivša glavna tajnica saveza.

Upozorila je i na netransparentnost oko dodjele termina. Balon koriste klubovi hokeja na ledu te zagrebački klizački i savez hokeja na ledu, koji onda svojim klubovima raspoređuju termine, a to se, objasnila je, financira kroz gradski program javnih potreba u sportu.

– Grad njima isplaćuje novac za treninge koji oni onda uplaćuju na račun KHL Medveščaka, a sve je dogovoreno na bazi paušala. Klubovi dobivaju 75.000 eura, a savezi 72.000. Tako, primjerice, Zagrebački savez hokeja na ledu od Grada dobije 72.000 eura godišnje, a Medveščak mu dodijeli 130 sati, po čemu ispada da sat plaćaju 554 eura. A isti taj Medveščak, koji od Grada dobije 75.000 eura, dvoranu koristi 500 sati godišnje, odnosno sat na ledu plaća 150 eura – kazala je M. Fučkar.

A iako je balon otvoren prošle godine u ožujku, dodala je, Grad je klubovima isplatio iznos najma za punu godinu. – Jačmenjak je inzistirao da se na račun Medveščaka uplati taj puni iznos, a nije mogao isporučiti protuvrijednost u satima na ledu pa je nekim klubovima, nakon što su se pobunili, pokušao zabraniti izlazak na led – rekla je.

Jačmenjak je pak istaknuo kako je novac koji nije iskorišten vraćen u proračun te kako kod dodjele termina ne postoji ništa sporno, kao i da se oni određuju se na temelju satnice koja je unaprijed dogovorena s klubovima. Iz javnih potreba, dodao je, plaćeno je korištenje dvorane na devet sati dnevno, i to je vrijeme u kojemu su organizirani razni klizački treninzi, a Medveščak je za svoje potrebe koristi preostala četiri sata u danu.

– Kada klubovi koji se žale naprave svoju dvoranu, isto će imati veća prava u njoj. Mi smo ovaj balon izgradili, zaduženi smo kreditom koji svaki mjesec moramo plaćati, a podmirujemo i režijske troškove – poručio je predsjednik KHL-a Medveščak Admiral. Jesu li upoznati s činjenicom da balon nema uporabnu dozvolu te kako je moguće da se unatoč tome koristi i financira, pitali smo Grad, no odgovor još nismo zaprimili.