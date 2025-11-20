Naši Portali
PROJEKT UDRUGA JEDRA I KULTURA SNOVA

Pjesnici ujedinjeni u zbirci posvećenoj oboljelima od raka: Promocija 13. prosinca

Zagreb: Članovi udruge Jedra
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
20.11.2025.
u 18:00

U sljedećoj fazi projekta, nazvanoj "Odorčićeva Polica Riječi – Sandra i prijatelji od pera", književnici će svoje knjige s osobnom porukom pacijentima, donirati onkološkim odjelima bolnica.

Brojna književna imena iz Hrvatske i drugih zemalja okupila su se kako bi svojom poezijom pružili podršku oboljelima od raka u posebnoj zbirci koja nosi poruku nade i zajedništva. Zbirka je dio humanitarnog projekta "Budi i ti", kojeg zajednički provode udruga Jedra, posvećena pomoći oboljelima od raka pluća, i udruga KULTura sNOVA.

Promocija zbirke čiju će naslovnicu oslikati poznati umjetnik Dimitrije Popović, održat će se održati 13. prosinca u 11 sati u prostorima Matice hrvatske. – Impresivno je koliko se već pjesnika javilo, etabliranih umjetnika, zdravstvenih djelatnika i institucija. Hvala svima koji su podržali naš poziv i svojim stihovima poslali poruke nade i podrške. Vjerujemo da će upravo ovakva zajednička inicijativa koja spaja umjetnost, humanost i znanost, doprinijeti da slijedeća istraživanja o mentalnom zdravlju pacijenata i njihovih obitelji izgledaju puno drugačije; inkluzivnije, empatičnije i temeljena na iskustvima onih kojima je podrška najpotrebnija – poručila je Sandra Karabatić, predsjednica udruge Jedra. 

U sljedećoj fazi projekta, nazvanoj "Odorčićeva Polica Riječi – Sandra i prijatelji od pera", književnici će svoje knjige s osobnom porukom pacijentima, donirati onkološkim odjelima bolnica.
