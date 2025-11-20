Topla i duhovita blagdanska priča za najmlađe: U Trešnji premijerno igra 'A, gdje su lampice?'

Kazalište Trešnja premijerno će izvesti toplu, duhovitu i predblagdansku čarobnu predstavu "A, gdje su lampice?", 28. studenoga, nastale prema tekstu Ivane Bakarić, u režiji Radovana Ruždjaka, a namijenjena je djeci od 4 godine naviše. Iz Trešnje ističu kako ova priča donosi neočekivana prijateljstva, humoristične nesporazume i male lekcije koje vješto spajaju naizgled nespojive generacije.

U predbožićno vrijeme, kada grad bliješti lampicama, na pozornici se susreću Leda, Saša, Grga i Ana – školarci i umirovljenici koji će nas podsjetiti da svi ponekad znamo biti djetinjasti, ali i nevjerojatno mudri. Jedni se boje tehnologije, a drugi geografije; neki se čude mehaničkim satovima, a drugi pametnim telefonima… No, među njima se polako stvaraju mostovi razumijevanja i rađaju nova prijateljstva, naglasili su u priopćenju.

Kroz niz zabavnih nesporazuma i toplih trenutaka, njihovi strahovi polako nestaju, a likovi – zajedno s publikom – otkrivaju da učitelji ponekad mogu postati učenici, a učenici učitelji. Ono što jedni drugima pružaju nisu tek darovi koji se mogu zamotati u papir i mašne, već oni puno dragocjeniji – empatija, podrška i razumijevanje koje doista prepoznaje osobu pred sobom.

Predstava okuplja dvije glumačke podjele. Ledu Tkalčec tako će utjeloviti Aleksandra Naumov i Vanda Vujanić Šušnjar, u ulozi Grge Adamića nastupit će Tvrtko Jurić i Hrvoje Barišić, Sašu glume Tomislav Dunđer i Leon Dubroja, dok Anu igraju Lucija Rukavina i Ana Vučak Veljača.

Scenografkinja predstave je Ana Sarić Fischer, kostimografkinja Ivona Biškupec, dok je za oblikovanje rasvjete zadužen Ivan Štrok. Autorica plakata je Ana Rako, a animacije za predstavu kreirao je Matej Raič. Predstava "A, gdje su lampice?" poziva nas da u blagdanskoj gužvi zastanemo, podignemo pogled i pružimo ruku onima oko nas - jer čarolija, posebice ona blagdanska – uvijek je najjača kada je dijelimo s bližnjima, zaključili su iz Trešnje.