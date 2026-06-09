Parfemi su nestajali s polica diljem Zagreba, iznenadit ćete se kad vidite tko stoji iza svega

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 18-godišnjakom i 19-godišnjakom koje sumnjiči za ukupno 16 kaznenih djela krađe i teške krađe, dok se za 25-godišnjakom i još jednom nepoznatom muškom osobom i dalje traga.Prema sumnjama policije, osumnjičeni su od kraja rujna 2025. do kraja svibnja ove godine najčešće u poslijepodnevnim satima ulazili u trgovine na području centra Zagreba i Novog Zagreba te s polica uzimali parfeme nakon čega bi istrčavali iz trgovina i bježali.

Na meti su im bili parfemi, a policija sumnja da su tijekom višemjesečnog pohoda otuđili više od 237 komada.Posebno se ističe uloga 18-godišnjaka koji je u vrijeme počinjenja dijela kaznenih djela još bio maloljetan. Prema policijskim navodima, sudjelovao je u svih 16 kaznenih djela – u sedam slučajeva djelovao je samostalno, dok je u ostalima krađe počinio s drugim osumnjičenicima. Materijalna šteta procijenjena je na oko 34.624 eura.

Policija je tijekom istrage utvrdila i da je 19-godišnjak osumnjičen za kazneno djelo prisile prema službenoj osobi. Naime, 6. lipnja na Trgu bana Josipa Jelačića odbio se zaustaviti na zapovijed policijskog službenika, a tijekom pokušaja bijega fizički je nasrnuo na policajca koji ga je pokušavao spriječiti. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 18-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, dok je protiv osumnjičenih podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Iz Policijske uprave zagrebačke ističu kako su tijekom prethodnih godina već više puta postupali prema 18-godišnjaku, 19-godišnjaku i 25-godišnjaku te ih kazneno prijavljivali zbog različitih kaznenih djela.