Pavuna: Evo zašto ni 30 novih garaža ne bi riješilo problem Zagreba

Pitanja o prometu, parkiranju, dostavi u pješačkim zonama i sve češćem kršenju prometnih pravila zasula su Andru Pavunu, pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, na Večernjakovoj tribini održanoj u Maloj sceni. Tribina je održana prvi put nakon 12 godina, a okupila je brojne stanovnike Donjeg Grada i Gornjeg Grada – Medveščaka koji su gradskim dužnosnicima i predstavnicima lokalne samouprave iznijeli probleme s kojima se svakodnevno susreću. Među temama koje su izazvale najviše interesa bili su nedostatak parkirališnih mjesta, prometni kaos u središtu grada, dostavna vozila koja ulaze u pješačke zone te sve češće korištenje žutih traka namijenjenih javnom prijevozu. Donosimo najzanimljivije odgovore pročelnika Pavune. Na česte primjedbe građana da u gradu nedostaje parkirališnih mjesta Pavuna je odgovorio kako gradnja novih garaža sama po sebi ne može riješiti problem sve većeg broja automobila.

– Često čujem: izgradite još garaža, zašto ne gradite garaže. Hajde da vam pokušam nešto dočarati. Kad bismo izgradili 30 garaža poput Tuškanca ili Langova trga, dobili bismo oko 6000 novih parkirališnih mjesta – rekao je Pavuna. Dodao je kako bi za takav pothvat bilo potrebno između 200 i 300 milijuna eura te između deset i petnaest godina. – Nama bi trebalo deset do petnaest godina da napravimo te garaže. A znate što je problem? Zagrepčani su prošle godine kupili 30.000 novih automobila. Tih 6000 mjesta koja bismo izgradili popunila bi se za tri mjeseca – poručio je. Dio građana upozorio je pritom da se prometni problemi ne mogu riješiti bez kvalitetnijeg javnog prijevoza, dok su drugi otvorili pitanje poštivanja prometnih pravila u centru grada. Jedan od građana upozorio je na dostavna vozila i kamione koji, kako tvrdi, svakodnevno prolaze kroz pješačke zone unatoč zabranama. Odgovarajući na pitanje, Pavuna je ustvrdio da Grad može postaviti prometnu signalizaciju i fizičke prepreke, ali da nema ovlasti za provođenje nadzora kakav očekuju građani. – Mi kao Grad imamo ingerenciju staviti znak. Imamo ingerenciju staviti stupić. Možemo regulirati promet. Ali netko drugi mora provoditi ta pravila – rekao je.

Kao primjer naveo je Gornji grad, gdje je u jednom smjeru promet zabranjen. – Grad je postavio znak da se ne smije voziti određenim smjerom. Znate li da se to krši cijeli dan? Je li Grad svoj posao odradio? Jest. Netko drugi to mora provoditi – kazao je.Posebno se osvrnuo na dostavu u centru grada. – Centar grada nema dostavu nakon 11 sati. To je propisano. Ali svi vidimo da kamioni voze Bogovićevom među pješacima tijekom cijelog dana. Mi smo postavili znakove i stupiće, ali ako netko prolazi unatoč zabranama, netko to mora nadzirati i sankcionirati – rekao je. Pavuna smatra da je posljednjih godina dodatni problem postalo sve češće ignoriranje prometnih propisa.– Ljudi su počeli bjesomučno kršiti propise. To kako se danas ponašamo u prometu stvarno nam nije na čast. Svi moramo pogledati u ogledalo i priznati da smo dio problema – poručio je. Kao primjer naveo je vožnju po žutim trakama namijenjenima javnom prijevozu.– U jednom tramvaju vozi se i do 200 ljudi. To je kilometar automobila. A naši sugrađani voze po žutim trakama i usporavaju tramvaje. To netko mora nadzirati, a Grad za to trenutačno nema ovlasti – istaknuo je.

Govoreći o radu prometnog redarstva, naveo je da su redari samo u Gundulićevoj ulici u nekoliko mjeseci izdali oko 3000 kazni za nepropisno parkiranje. – Ljudi jednostavno ne mare. Kazna od 15 eura mnogima je jeftinija od parkiranja u garaži pa parkiraju nasred prometnice. Točno to se događa. Jeftinije im je platiti kaznu nego garažu. A to nije normalno – rekao je. Dodao je kako Grad već dulje vrijeme traži dodatne ovlasti za prometne redare. – Tražimo da prometni redari mogu kažnjavati vožnju po žutim trakama, nepropisan ulazak u pješačke zone i blokiranje raskrižja. Ako nam država ne želi dati dodatne ovlasti, onda netko drugi mora provoditi red. Ne možemo mi postavljati znakove ako će oni ostati mrtvo slovo na papiru – zaključio je Pavuna.