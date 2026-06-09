Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Večernjakova tribina

Pavuna: Evo zašto ni 30 novih garaža ne bi riješilo problem Zagreba

Zagreb: Prva u novom ciklusu Večernjakovih tribina
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/40
Autor
Gabrijela Krešić
09.06.2026.
u 13:23

Na Večernjakovoj tribini, održanoj prvi put nakon 12 godina, stanovnici Donjeg Grada i Gornjeg Grada – Medveščaka zasuli su gradske dužnosnike pitanjima o prometu, parkiranju i dostavi u centru. Među najzapaženijim odgovorima bio je onaj pročelnika Andra Pavune koji je ustvrdio da Zagreb ne može riješiti problem parkiranja samo gradnjom garaža te upozorio na sve češće kršenje prometnih pravila.

Pitanja o prometu, parkiranju, dostavi u pješačkim zonama i sve češćem kršenju prometnih pravila zasula su Andru Pavunu, pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, na Večernjakovoj tribini održanoj u Maloj sceni. Tribina je održana prvi put nakon 12 godina, a okupila je brojne stanovnike Donjeg Grada i Gornjeg Grada – Medveščaka koji su gradskim dužnosnicima i predstavnicima lokalne samouprave iznijeli probleme s kojima se svakodnevno susreću. Među temama koje su izazvale najviše interesa bili su nedostatak parkirališnih mjesta, prometni kaos u središtu grada, dostavna vozila koja ulaze u pješačke zone te sve češće korištenje žutih traka namijenjenih javnom prijevozu. Donosimo najzanimljivije odgovore pročelnika Pavune. Na česte primjedbe građana da u gradu nedostaje parkirališnih mjesta Pavuna je odgovorio kako gradnja novih garaža sama po sebi ne može riješiti problem sve većeg broja automobila.

– Često čujem: izgradite još garaža, zašto ne gradite garaže. Hajde da vam pokušam nešto dočarati. Kad bismo izgradili 30 garaža poput Tuškanca ili Langova trga, dobili bismo oko 6000 novih parkirališnih mjesta – rekao je Pavuna. Dodao je kako bi za takav pothvat bilo potrebno između 200 i 300 milijuna eura te između deset i petnaest godina. – Nama bi trebalo deset do petnaest godina da napravimo te garaže. A znate što je problem? Zagrepčani su prošle godine kupili 30.000 novih automobila. Tih 6000 mjesta koja bismo izgradili popunila bi se za tri mjeseca – poručio je. Dio građana upozorio je pritom da se prometni problemi ne mogu riješiti bez kvalitetnijeg javnog prijevoza, dok su drugi otvorili pitanje poštivanja prometnih pravila u centru grada. Jedan od građana upozorio je na dostavna vozila i kamione koji, kako tvrdi, svakodnevno prolaze kroz pješačke zone unatoč zabranama. Odgovarajući na pitanje, Pavuna je ustvrdio da Grad može postaviti prometnu signalizaciju i fizičke prepreke, ali da nema ovlasti za provođenje nadzora kakav očekuju građani. – Mi kao Grad imamo ingerenciju staviti znak. Imamo ingerenciju staviti stupić. Možemo regulirati promet. Ali netko drugi mora provoditi ta pravila – rekao je.

Kao primjer naveo je Gornji grad, gdje je u jednom smjeru promet zabranjen. – Grad je postavio znak da se ne smije voziti određenim smjerom. Znate li da se to krši cijeli dan? Je li Grad svoj posao odradio? Jest. Netko drugi to mora provoditi – kazao je.Posebno se osvrnuo na dostavu u centru grada. – Centar grada nema dostavu nakon 11 sati. To je propisano. Ali svi vidimo da kamioni voze Bogovićevom među pješacima tijekom cijelog dana. Mi smo postavili znakove i stupiće, ali ako netko prolazi unatoč zabranama, netko to mora nadzirati i sankcionirati – rekao je. Pavuna smatra da je posljednjih godina dodatni problem postalo sve češće ignoriranje prometnih propisa.– Ljudi su počeli bjesomučno kršiti propise. To kako se danas ponašamo u prometu stvarno nam nije na čast. Svi moramo pogledati u ogledalo i priznati da smo dio problema – poručio je. Kao primjer naveo je vožnju po žutim trakama namijenjenima javnom prijevozu.– U jednom tramvaju vozi se i do 200 ljudi. To je kilometar automobila. A naši sugrađani voze po žutim trakama i usporavaju tramvaje. To netko mora nadzirati, a Grad za to trenutačno nema ovlasti – istaknuo je.

Govoreći o radu prometnog redarstva, naveo je da su redari samo u Gundulićevoj ulici u nekoliko mjeseci izdali oko 3000 kazni za nepropisno parkiranje. – Ljudi jednostavno ne mare. Kazna od 15 eura mnogima je jeftinija od parkiranja u garaži pa parkiraju nasred prometnice. Točno to se događa. Jeftinije im je platiti kaznu nego garažu. A to nije normalno – rekao je. Dodao je kako Grad već dulje vrijeme traži dodatne ovlasti za prometne redare. – Tražimo da prometni redari mogu kažnjavati vožnju po žutim trakama, nepropisan ulazak u pješačke zone i blokiranje raskrižja. Ako nam država ne želi dati dodatne ovlasti, onda netko drugi mora provoditi red. Ne možemo mi postavljati znakove ako će oni ostati mrtvo slovo na papiru – zaključio je Pavuna.
Ključne riječi
Donji grad Gornji grad-Medveščak Andro Pavuna Večernjakova tribina Zagreb

Komentara 4

Pogledaj Sve
TR
Trnjan
13:58 09.06.2026.

Uvijek je netko drugi kriv i tako u krug. Političari baš prave budale od nas.

OT
otrovnijezik
14:15 09.06.2026.

Kada se uvjetuje državi uvođenje poreza na nekretnine onda se može i uvesti zakon o jednom automobilu po stanu a ukoliko je kuća drastično kažnjavati za parkiranje na ulici.

LL
lijepa_li si
14:05 09.06.2026.

redarima dat ovlasti komesara? štel bi pavuna.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Preminula Vesna Bosanac, višegodišnja ravnateljica vukovarske bolnice
tražila se lokacija

Godinama se čekalo! Zagreb je korak do trga koji će nositi ime heroine Vukovara

Ime ove vukovarske liječnice uvršteno je u Fond imena zaslužnih građana iz kojeg se imenuju ulice, trgovi i druge javne površine još 2022. godine, na prijedlog tadašnjeg Kluba zastupnika Mosta u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.  Dvije godine kasnije Vijeće Gradske četvrti Trešnjevka - jug predložilo je da se park u ulici Hrgovići u Rudešu imenuje Parkom dr. Vesne Bosanac, no Gradski ured za katastar i geodetske poslove odbio je prijedlog lokacije zbog neriješenih imovinskih odnosa.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!