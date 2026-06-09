Vatreni na velikom ekranu, Andrea Šušnjara i vol na ražnju! U ovom zagrebačkom kvartu sprema se pravi spektakl

Jedna od najpoznatijih kvartovskih manifestacija u Zagrebu ove godine slavi veliki jubilej. Dani Dugava, događanje koje je prije deset godina počelo kao lokalni rukometni turnir, od 17. do 22. lipnja ponovno će okupiti sportaše, rekreativce, obitelji i brojne posjetitelje iz cijelog grada. Jubilarno deseto izdanje donosi bogatiji program nego ikad prije. Tijekom šest dana održavat će se natjecanja u rukometu, nogometu, košarci, stolnom tenisu, beli i drugim disciplinama, a ove godine prvi put organizira se i turnir u pikadu.

No Dani Dugava odavno su prerasli okvire sportskog događanja. Organizatori i ove godine najavljuju bogat zabavni program, a među najvećim adutima svakako su glazbeni nastupi. U subotu, 20. lipnja, publiku će zabavljati Andrea Šušnjara, dok će dan kasnije na pozornicu stati bend Gea. Posebna atmosfera očekuje se već prvog dana manifestacije. Naime, u srijedu 17. lipnja na velikom LED ekranu organizirano je zajedničko praćenje utakmice Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Engleske. Organizatori očekuju da će Dugave ponovno biti preplavljene hrvatskim zastavama i navijačima koji će zajedno bodriti Vatrene.

Posjetitelje očekuje i bogata gastronomska ponuda s brojnim domaćim specijalitetima, a kao i prethodnih godina jedno od najvećih zanimanja privući će vol na ražnju, zaštitni znak manifestacije koji je tijekom godina postao nezaobilazan dio programa. Od skromnog kvartovskog turnira do događanja koje svake godine privlači tisuće posjetitelja, Dani Dugava postali su simbol zajedništva, sporta i druženja u Novom Zagrebu. Organizatori stoga pozivaju sve Zagrepčane da im se pridruže od 17. do 22. lipnja i zajedno proslave deset godina jedne od najpopularnijih gradskih manifestacija.