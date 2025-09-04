Ovi Zagrepčani prisjetit će se kada je njihov kvart postao dio metropole, a najmlađi će naučiti izraditi narukvicu prijateljstva

Dan mjesnog odbora Horvati – Srednjaci obilježit će se ove subote, od 10 do 12:30 sati u Parku Srednjaci, kod Dječjeg vrtića Srednjaci. Ulaz na program je besplatan. Prije nego što ponovno zazvone školska zvona i započnu nove obaveze, stanovnici i prijatelji kvarta imat će priliku zajednički proslaviti završetak ljeta i prisjetiti se datuma kada je naš kvart postao službeno dio Zagreba. Naime, još 7. rujna 1850., car Franjo Josip I. potpisao je patent kojim su Horvati pripojeni zagrebačkim općinama, čime je otvoren put formiranju jedinstvenog grada Zagreba.

Program donosi bogat i raznolik sadržaj. Od 10.30 do 11.30 sati publiku očekuje mjuzikl za djecu "Mi o vuku" u produkciji B GLAD PRODUKCIJE. Autor teksta je Igor Weidlich, glazbu potpisuje Bojan Jambrošić, režiju Robert Bošković, koreografiju Manuela Svorcan, kostime BiteMyStyle by Zoran Aragović, a grafičko oblikovanje Kristina Gudac. Predstavu izvode Bojan Jambrošić i Manuela Svorcan, donoseći duhovitu i poučnu priču koja na suvremen način pristupa klasičnim bajkama te kod djece potiče kreativnost, kritičko razmišljanje i toleranciju.

Od 11.30 do 12.30 sati slijedi druženje u parku uz radionice i prezentacije namijenjene djeci i obiteljima. Sudjeluju: Superznalac s likovnom radionicom Doodle Art pod vodstvom učiteljice Paule Palikuče, Medo sportaš sa sportskim poligonom za djecu, Praktikum – centar za djecu i mlade s radionicom "Grad iz mašte" koju vode Monika Markić i Marija Stojanović, Crveni križ s programom "Volonteri u kvartu" i interaktivnim radionicama prve pomoći te CeKaTe sa svojom radionicom "Izradi narukvicu prijateljstva" pod vodstvom Biserke Kopčok u sklopu programa Etnološka baština.

Program se ostvaruje zahvaljujući sredstvima iz Plana potreba Vijeća mjesnog odbora Horvati – Srednjaci, u suradnji s Centrom za kulturu Trešnjevka. U slučaju lošeg vremena, program će se održati u prostorijama Mjesnog odbora Horvati – Srednjaci.