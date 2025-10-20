Otvoren novi vrtić u Zagrebu: 'Posao još nije završen. Sustav nije bio adekvatno financiran 20 godina'

Stotinjak mališana s Črnomerca krenulo je tijekom listopada u novi gradski vrtić u Prilazu baruna Filipovića, javljaju iz Grada Zagreba. DV Petar Pan u Prilazu baruna Filipovića je šesnaesti novi vrtić otvoren otkako je aktualna gradska uprava preuzela vođenje grada, i prvi novi vrtić u gradskoj četvrti Črnomerec nakon dvanaest godina.

Novi gradski vrtić prostire se na oko 1000 četvornih metara unutarnjeg prostora i 1400 dvorišta. Ukupna vrijednost kupnje i opremanja iznosi oko 5 milijuna eura, financirano iz gradskog proračuna, napominju.

Dosad je ova gradska uprava, podsjećaju, u predškolske objekte uložila više od 75 milijuna eura. U odnosu na lipanj, ove je jeseni s radom započelo šest novih gradskih vrtića. Paralelno su u tijeku radovi na velikim vrtićima u Podbrežju, Stenjevcu, Borovju i Remetincu, a još petnaestak projekata je u fazi projektiranja i ishođenja dozvola.

– Posao još nije završen. Sustav nije bio adekvatno financiran 20 godina, niti u pogledu ulaganja u ljude niti u zgrade. Nećemo stati s izgradnjom vrtića dok ne osiguramo svim zagrebačkim obiteljima upis djece u kvalitetni gradski vrtić u kvartu gdje žive – rekla je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.