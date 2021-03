Otto Barić otkrio razloge povlačenja i što mu je ponudio jedan kandidat za gradonačelnika

Među prvima se odlučio kandidirati za gradonačelnika. A onda je arhitekt Otto Barić, sin istoimenog nogometnog trenera nakon smrti oca odlučio povući kandidaturu. Učinio je to zato, objasnio je, jer je shvatio da je teško učiniti nešto bez biračke baze i stranačke potpore, a razmišljao je i može li u nekoliko mjeseci izgraditi vlastitu prepoznatljivost s imenom i prezimenom koje većina veže uz njegova oca. Pažnju javnosti ponovno je zaokupio nakon sprovoda gradonačelnika Milana Bandića, kad je komentirao velik broj ljudi koji se okupio. Zašto se odlučio na taj potez, kao i razmišlja li o povratku u utrku za gradonačelnika otkrio je u intervjuu koji slijedi.

Vaše kritiziranje sprovoda Milana Bandića neki su protumačili kao najavu povratka u utrku za gradonačelnika. Planirate li to?

Povukao sam se upravo zato jer sam shvatio da kao nezavisni ne mogu dobiti izbore. Prema posljednjoj anketi, u koju su me uvrstili iako sam se povukao, dobio bih 0,9 posto. To bi se moglo dignuti na dva ili tri, možda i pet posto. SDP-ov i HDZ-ov kandidat, kakav god da je, dobit će više zato jer stranačka mašinerija radi svoje. Stoga nisam zainteresiran da idem u utrku kao kandidat za gradonačelnika, ali dobio sam neke zanimljive ponude...

Kakve? Imat ćete svoju listu za Gradsku skupštinu?

Neće to biti moja lista, pričam trenutno s nekoliko ljudi, razmatram i meni dvije zanimljive opcije. Ponudili su mi da budem na čelu liste, a na kojoj će biti ljudi koji nose kvalitetnu masu znanja, to su ljudi koji su neopterećeni, a nadamo se da bi u tom sastavu mogli osvojiti barem tri do četiri mandata u gradskom vijeću. Moguće je i da budem kandidat za dogradonačelnika jednog od postojećih kandidata.

Hoćete li nam otkriti ime?

Ne bih volio govoriti o imenima dok se s ljudima ne sjednem, a to će najvjerojatnije biti idući tjedan.

Tko bi onda od trenutnih kandidata mogao biti idući gradonačelnik?

Ne mislim ništa loše niti o jednom kandidatu, ali ne vidim ni jednog idealnog. HDZ je postavio nekog s kim mogu upravljati, SDP ima solidnog kandidata, ali ne može pobijediti. Interesantan lik je i Fokusov Davor Nađi, a nije loš ni MOST-ov Zvonimir Troskot. Vesna Škare Ožbolt oko sebe je okupila dobar tim, a Miroslav Škoro mislim da nije dobar izbor. Ne sumnjam da će Tomislav Tomašević ući u drugi krug, ali njemu fali jasno određenje. Što se tiče stranke pokojnog gradonačelnika, ne vidim nikoga tko bi njega mogao zamijeniti, a i mislim da je stranka toliko heliocentrična da će se sama rasplinuti. Još bi moglo isplivati jedan ili dva kandidata...

To kažete jer raspolažete s konkretnim informacijama?

Neslužbeno se spominju neka imena, ali nisam taj koji će ih obznaniti. Sad kad je preminuo gradonačelnik, kandidati će morati mijenjati pristup, pa i program.

Što mislite o dosadašnjoj neslužbenoj kampanji?

Niti jedan kandidat nije dao naznake konkretnog programa. Svi govore načelno, ali i ne kako će taj plan provesti. Tomašević govori o smeću u Zagrebu, ali ne i konkretno rješenje problema. Smatram da bi trebalo sagraditi najkvalitetniju i najmoderniju spalionicu jer sumnjam da ćemo moći svih 300.000 tona smeća, koliko godišnje proizvedu Zagrepčani, razdvojiti i reciklirati. Kad pitate građane da glasaju za vas, trebali bi imati projekt, s financijskim planom. Primjerice, trenutno radim na projektu obnove stadiona Maksimir, koji planiram predložiti timu s kojim pregovaram.

Koji su onda, po vama, najveći problemi Zagreba i što treba mijenjati?

Prioritet bi trebala biti obnova Zagreba, i to na način da se evaluira svaka zgrada kako bi se odredilo koju sačuvati i ojačati te gdje su moguće interpolacije. Grad je to trebao napraviti još prošlo proljeće i već do ljeta smo mogli znati stanje. Stanovnici moraju biti svjesni da će morati prvo sami uložiti te da će novac od države, Grada ili Europe dobiti kasnije, a također će morati iseliti na pola godine. Centar Zagreba je strašno zapušten, Grad je trebao jasno definirati pravila i stanovnicima putem Gradskog stambenog-komunalnog gospodarstva (GSKG) dati do znanja – ne možete dopustiti da objekti propadaju.

Pokojni gradonačelnik je rekao da su stanovnici sami krivi što su im zgrade u takvom stanju, ta izjava i nije najbolje prošla. Znači, slažete se s njim?

To nije daleko od istine, iako je on to malo nespretno rekao... I sam živim u centru i znam koliko je teško napraviti bilo što zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

Kako ocjenjujete njegovo 20-godišnje vođenje grada?

Ne bih rekao da je Bandić bio loš gradonačelnik, imao je puno dobrih poteza, ali način na koji ih je vukao često nisu bili dobri. Znao sam s njim ponekad otići na ručak, no posljednjih nekoliko godina izgubio je koncentraciju, ali dok ju je imao, bio je izuzetno ugodan, uvijek se želio svima svidjeti i svugdje biti. To ga je na kraju i koštalo.

Slijedi izrada nadgrobnog spomenika, za što će najvjerojatnije “ići” pozivni natječaj? Arhitekt ste, kako mislite da bi spomenik trebao izgledati?

Ako će to raditi arhitektonski uredi koji su surađivali s Gradom Zagrebom, pretpostavljam da bi se posao mogao ponuditi Nenadu Fabijaniću ili Marijanu Hržiću. Tko god od njih dvojice da će projektirati, vjerujem da će to biti s ukusom jer su to pravi stručnjaci. Osobno, ne bih se time bavio da me to traže.

