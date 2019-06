Otkrivamo zašto se konji sele sa Hipodroma

Želim uzorati Hrvatsku radeći kao konj. To je moj program – kad se prije deset godina kandidirao za predsjednika države, objašnjavao je gradonačelnik Milan Bandić svoju taktiku za pobjedu. Do nje nije došao, pa su mu se konji možda tad zamjerili jer odlučan je sad, između njih i “zagrebačkog Manhattana”, sam je rekao, bira ovo drugo.

Novi centar metropole

Do 1. prosinca, stigla je obavijest na Hipodrom, 170 životinja koje se tamo nalaze treba premjestiti jer, objasnio je taj dopis Bandić, područje je to koje “ide u aktiviranje građevinske zone”. Zagreb City, kazao je gradonačelnik, njemu je važniji, a na Hipodromu ostat će svi “dok se ne proglasi javni interes grada”. Privatni su to tamo konji, kaže prvi čovjek grada, a baš taj prvi ne bi o privatnome trebao voditi brigu. Ekipa s Hipodroma, posve jasno, već je najavila borbu, a sljedeći će vikend organizirati i prosvjed. Koliko će to pomoći, tek ostaje vidjeti jer baš na području na kojem su trenutačno konji prvo bi trebalo biti na redu kad krene “Manhattan”.

