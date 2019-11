Otkrivamo tajnu fiksnog dijela računa od 68,57 kn po stanu

Tko, što, koga, s kim, a onda i ono najvažnije – čemu? Sva padežna pitanja, a bome i ona koja to nisu, pretresli su Zagrepčani od petka, kad je stigla informacija da bi nekima od njih mjesečni odvoz otpada od 1. veljače 2020. mogao poskupjeti i tri puta.

Razrađivat će se u hodu

Fiksni dio računa od 68,57 kuna, plus onaj varijabilni njegov dio najveći im je misterij jer, kako kažu, jasno im nije ni na koji je način dobiven taj fiksni iznos, kao ni na koji će se način računati onaj koji nije fiksni. Je li se moglo ispod 68,57 kuna, objasnila nam je pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo Mirka Jozić.

– Taj iznos jednostavno nije mogao biti manji jer smo dužni na kućnom pragu ljudima osigurati spremnike za biootpad, papir, plastiku, staklo, za mješoviti otpad, otvoriti reciklažno dvorište u svakoj gradskoj četvrti, a onda još i sav otpad odvojeno odvoziti i oporabljati – kazala je Mirka Jozić te dodala kako će se varijabilni dio cijene formirati od broja mjesečnih odvoza i veličine spremnika. E sad, kako će to biti moguće, primjerice, u zgradama, odnosno kako će se stanari dogovoriti koliko puta žele da im se kontejner prazni i na koji će se način to dojavljati Čistoći? Vrlo izgledno, barem zasad, nikako.

– Korisnici su inače dužni imati prostore pod ključem ili smetlarnike u kojima bi trebali imati svoje spremnike, odnosno zgrade svoje kontejnere. Da to tako i funkcionira u praksi, Čistoći bi se dopuštao pristup samo u trenucima kad su kontejneri puni. Nažalost, za takvu organizaciju trebat će vremena – govori nam pročelnica za gospodarstvo pa objašnjava kako će se, dok se sustav ne uhoda, ostati vjerojatno na dva odvoza otpada mjesečno. To je, dakle, jedan broj u varijabilnom dijelu računa, a kako trenutačno Čistoća naplaćuje po litraži spremnika 11 lipa za odvoz, upravo bi ta brojka trebala biti druga koja će činiti varijabilni dio mjesečnog računa Zagrepčanima od početka sljedeće godine.

– S točnim cjenikom će ovih dana izići Čistoća, ali da, oko tih 11 lipa trebala bi biti cijena za litru – kaže nam pročelnica Jozić pa dodaje kako će se one koji otpad redovito odvajaju stimulirati svojevrsnim kuponima. Dovezu li, primjerice, otpad na reciklažno dvorište, dobit će popust na mjesečni račun.

– Kako će sve to funkcionirati, vidjet ćemo i razrađivati u hodu. Ali krenuti moramo, s time da smo bili i dosta ograničeni važećim zakonom. Nismo mogli kombinirati ništa s brojem članova kućanstva jer upravo zakon kaže da proizvodnja otpada ne mora ovisiti o tome koliko ljudi ima u kući ili stanu. Trudili smo se da bude pošteno, ali znamo da se svima tako neće činiti – govori Mirka Jozić. Pitali smo i što je s odvozom krupnog otpada jer u novoj Odluci o prikupljanju otpada stoji kako će se on sad skupljati tri puta godišnje, umjesto dva puta kao dosad.

– Prvo smo odvozili krupni otpad dva puta godišnje na određene termine. Onda je država propisala da se mora omogućiti odvoz na zahtjev, što smo i omogućili, ali očito se ljudi nisu mogli naviknuti na to pa su otpad ostavljali tijekom cijele godine i po cijelom gradu. Sad se odvozi triput i imat ćemo i fiksne termine i odvoz na zahtjev – objasnila je Mirka Jozić i odvoz krupnog otpada, ali i činjenicu da će Zagrepčani početi ipak dobivati manje vrećice za biootpad od onih koje su prve dobili. Veličina će im biti najmanje 10 litara jer su od početka upozoravali da su im ove od 30 litara kakve su im stigle u prvoj turi jednostavno prevelike. Po četiri mjesečno, i to te manje, dobivat će od sljedeće godine, a dobro će morati paziti i kamo ih bacaju jer će oni koji to neće raditi kako Bog zapovijeda morati platiti kaznu.

Kad se utvrdi počinitelj

Propisuju se one od 250 do 800 kuna, a dijelit će se Zagrepčanima koji, među ostalim, ubace otpad u spremnik u koji ne pripada ili bude li njihova kanta smrdjela susjedu. Pročelnicu za gospodarstvo također smo pitali tko će nadgledati što je u kojoj kanti.

– Kazne će se pisati samo kad se utvrdi počinitelj, a računat ćemo pritom na suradnju stanara. Odnosno, nadamo se da jednostavno neće ljudi bacati krivo ako će susjeda, recimo, doživljavati kao komunalnog redara – pojasnila nam je pročelnica Mirka Jozić. Ono što je još ljude zbunjivalo u novom prijedlogu Odluke o prikupljanju jest sedam kategorija za korisnike koji nisu kućanstvo, a za koje se također, zbog usklađivanja s državnom uredbom, uvodi fiksni dio cijene, od 85,71 kune do 205,71 kunu. Prva spomenuta, odnosno najmanja vrijedit će, među ostalim, za urede, agencije, banke, ambulante i obrtnike, a najvišu cijenu plaćat će željeznički i autobusni kolodvori te zračna luka. U sedam poslovnih kategorija ulaze i ugostitelji, ali je napravljena razlika među njima pa će jedna cijena vrijediti za one koji pružaju usluge smještaja, druga za one koje pripremaju hranu, a posebnu cijenu platit će fizičke osobe koje iznajmljuju sobu, apartman ili kuću.