Neovisno o kvadraturi stana od 1. veljače poskupljenje odvoza otpada

Živjeli u stanu, kući, bez obzira na kvadraturu ili broj članova obitelji, svi Zagrepčani će, pita li se Grad Zagreb, od 1. veljače plaćati minimalno 68,57 kuna za odvoz otpada. To je, naime, iznos fiksnog dijela kojem će se, prema prijedlogu odluke o načinu prikupljanja otpada u Zagrebu, pridodati i varijabilni dio, koji će ovisiti o broju odvoza i obujmu posude. Neslužbeno, varijabilni dio cijene u prosjeku bi trebao biti četrdesetak kuna, pa bi prosječnom Zagrepčaninu računi za smeće mogli biti tri puta veći. Primjerice, u 40 kvadrata mjesečni je odvoz trenutačno 36 kuna, a sad će stanari iz istog tog stana platiti prvo fiksni dio od gotovo 70 i još 40 kuna varijabilnog dijela.

Prema prijedlogu, fiksni dio pokrivao bi troškove prikupljanja i odvoza svih reciklabilnih sirovina, pražnjenja i održavanja reciklažnih dvorišta i zelenih otoka, oporabe otpada, kamiona i cijena goriva, satnica djelatnika i amortizacije. Na varijabilni dio cijene utječu sami građani jer ovisi o veličini i broju pražnjenja spremnika tijekom mjeseca, dok bi cijenu po litri otpada određivao pružatelj javne usluge, odnosno podružnica Zagrebačkog holdinga "Čistoća".

- Cijena po litri ne bi se trebala puno razlikovati od sadašnje cijene, koja je nešto više od devet lipa, dok je prednost za korisnike ta da ako ne bude pražnjenja spremnika, tog dijela računa neće ni biti – rekla je pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Mirka Jozić. Korisnici koji nisu kućanstva dodatno se dijele u sedam potkategorija, što im određuje i visinu iznosa cijene obvezne minimalne javne usluge. Ovisno o kategoriji, poslovni subjekti će tako plaćati odvoz od cca 75 do 180 kn mjesečno, uvećano za PDV.

- Što se tiče spremnika za otpad ispred zgrada gdje postoji problem da netko drugi ubacuje smeće u tuđe spremnike, to ne kontrolira davatelj usluge, već sam korisnik. Također, u zgradama postoji opcija da stanari sufinanciraju smart spremnike koji već postoje na Malom Lošinju – rekla je Mirka Jozić. U prijedlogu je definiran i iznos kazni, koje će se kretati od 250 do 800 kn za kućanstva, odnosno od 250 do 1.000 kn za poslovne subjekte. Javna rasprava, koju je Grad raspisao u petak, trajat će do 8. prosinca, do kad će se primati primjedbe i prijedlozi. Točan cjenik usluga bit će objavljen prije 1. veljače, otkad bi se trebali početi plaćati skuplji računi za odvoz otpada.