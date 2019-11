Uskoro tri puta skuplji: Evo što se sve mijenja s odvozom otpada u Zagrebu

Fiksni dio 68,57 kuna, bez obzira na to u koliko kvadrata tko živi i živi li sam ili s obitelji, a na to još varijabilni dio koji će ovisiti o broju odvoza - prijedlog je to novog cjenika Čistoće, upućenog danas u javnu raspravu, a koji bi trebao vrijediti od 1. veljače sljedeće godine, kažu iz Holdinga.

Koliko će iznositi sam taj varijabilni dio, još uvijek se ne zna, ali neslužbeno doznajemo da bi on mogao biti prosječno dodatnih četrdesetak kuna. Usporedimo li to s trenutačnim cijenama, od početka 2020. odvoz otpada prosječnog će Zagrepčanina koštati tri puta više nego sada jer mjesečno se za smeće u stanu od 40 četvornih metara izdvaja 40 kuna mjesečno, a sad bi ta cijena trebala biti oko 110 kuna.

- Korisnicima usluge omogućit će se da biraju broj pražnjenja i volumen spremnika za miješani komunalni otpad te da samim time i utječu na ukupan iznos koji će platiti za uslugu - kažu iz Holdinga pa dodaju kako je "cilj navedenih promjena uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa".