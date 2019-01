Otkada je pruge, za novi metar nije trebalo 18 godina

Nakon decenije dominacije HDZ-a, premijer Hrvatske postao je čelnik SDP-a Ivica Račan. Općinsko državno odvjetništvo odustalo je od progona “zviždačice” Ankice Lepej, a Stjepan Mesić na predsjedničkim je izborima pobijedio Dražena Budišu. Glavna haaška tužiteljica Carla del Ponte potvrdila je postojanje tajnih optužnica protiv hrvatskih generala, Milan Bandić izabran je za gradonačelnika Zagreba, umro je političar i pjesnik Vlado Gotovac, Ena Begović tragično je preminula.

Split je dobio prvi trg nazvan po prvom predsjedniku Franji Tuđmanu, a u Zagrebu je vraćen Trg žrtava fašizma. Bill Clinton bio je prvi čovjek Amerike, Tony Blair premijer Velike Britanije, a baš u trenutku kad je njegova sunarodnjakinja Judith Keppel postala prva žena koja je osvojila milijun funti na kvizu “Tko želi biti milijunaš”, u Zagrebu je tramvaj stigao u Prečko.

Poklon za rođendan

Bilo je to 20. studenog milenijske, 2000. godine, kad je napravljeno 2800 metara pruge po Horvaćanskoj od Jaruna prema zapadu. Iste godine, nekoliko tjedana ranije, svečano je otvorena i sedam kilometara duga dionica od Dubrave do Dupca, a gradonačelnik Milan Bandić tada je istaknuo kako mu je tramvaj do Prečkog “najbolji mogući poklon za rođendan”. A kad je već bio najbolji, zaključio je tada, čini se, nema smisla da si sličan uopće pokuša ponovno pokloniti. Pa i nije jer nakon 45. Bandićeva rođendana, a dosad ih je proslavio 63, tramvajske pruge u gradu nije niknuo ni metar.

Prvo proširenje, ako je vjerovati najavama Grada, iz kojeg su to “prvo” najavili već popriličan broj puta, trebalo bi biti od Kvatrića do zračne luke, na čemu bi radovi trebali startati upravo ove godine. Gdje bi prugu još bilo nužno smjestiti, pokazat će i studija razvoja tramvajskog prometa, na kojoj trenutačno rade stručnjaci s Građevinskog fakulteta. Njihov je zadatak, za tri milijuna kuna, između ostalog, predvidjeti i proširenje trasa, a projekt Gradu moraju predstaviti najkasnije na proljeće. Glavni je cilj izrade studije prijava na fondove EU kako bi se unaprijedio tramvajski sustav, a hoće li to značiti da će se odmah ići i u izgradnju novih pravaca kretanja tramvaja, još se uvijek ne zna.

Ono što je, međutim, posve sigurno jest da su se novi metri pruga već planirali, a pojedine su trase još 2007. godine ucrtane u Generalni urbanistički plan (GUP). Klaka, Lanište, Hrelić i Voltino kvartovi su do kojih je već tada trebao doći tramvaj, a projektna dokumentacija bila je spremna za tračnice na potezu Ilica – Ulica Črnomerec – Fallerovo šetalište – Horvaćanska. Naravno, projekt je to koji je na kraju propao, a period posljednjih 18 godina ostao najveći bez radova otkad je u Zagrebu električnog tramvaja.

A stigao je on 1910. godine, dok je prvo proširenje pruge bilo već 1911., kada je tramvaj počeo voziti do Mirogoja. Išao je tad i Klaićevom, a ta je pruga 1926., kad je napravljena ona kroz Heinzelovu, odstranjena. Radilo se i 1928., i to po Branimirovoj, kroz cijele 30-e i 40-e, kad je tramvaj prošao i kroz Vukovarsku. Istim intenzitetom radilo se i sljedeća dva desetljeća, dok su se u 70-ima odstranile pruge za Mirogoj te ona koja je u to vrijeme išla s Vukovarske na Držićevu.

Ključna su nam vozila

Savu se prešlo 1979. godine, i to Držićevom preko Mosta mladosti do Zapruđa i Sopota, a od Sopota do Savskog mosta došlo se šest godina kasnije. Krenulo se tad s radovima na Horvaćanskoj pa je 1987. javni prijevoz stigao do Jaruna, dok se za dolazak do Prečkog čekalo punih 13 godina. Što je i dalje pet manje od onog koliko Zagrepčani trenutačno čekaju. A da u ovom “slučaju Godota” nije problem isključivo u tračnicama, objasnili su nam iz ZET-a.

– Bez novih tramvaja ne možemo ništa. Doduše, nije ni pruga jeftina, kad se radila ona za Prečko, po kilometru se potrošilo oko 40 milijuna kuna. Pa računajte, šest-sedam kilometara, i to vam je cijena rotora. Ali svakako, za pokrivanje još ruta trebaju nam vozila – govore nam u ZET-u, dok je sam gradonačelnik Milan Bandić već ranije najavio kako planira nabavu još 60 niskopodnih tramvaja. Njih se planira tek napraviti pa se isporuka očekuje u idućih – pet godina.

Studija će reći kako će se nadograditi tračnice

Studija razvoja tramvajskog prometa na kojoj trenutačno radi Građevinski fakultet mora sadržavati četiri zasebna elaborata koji se odnose na kolosijek, kontaktnu mrežu, ispravljačke stanice te općenito na tramvajski sustav grada. Što se samog kolosijeka tiče, stručnjaci će morati izmjeriti vibracije koje osjećaju putnici u tramvajima, i to kako bi se odredila udobnost vožnje, a morat će izmjeriti i buku koju vozila proizvode na području kojem prolaze, ali i u samom tramvaju.

Kod općenite analize sustava djelatnici Građevinskog fakulteta morat će posebnu pažnju obratiti, između ostalog, na integraciju tramvajskog, autobusnog i željezničkog prometa u jedinstven sustav, pravilno održavanje postojeće mreže, objekata i voznog parka, kontinuirano obnavljanje i rekonstrukciju te nadogradnju postojeće tramvajske mreže.