Krš i lom u Zagrebu: Naletio na zaštitnu ogradu i pomeo tramvajsku stanicu

Prometna nesreća s materijalnom štetom dogodila se kod tržnice Utrine sinoć oko 23 sata. Automobil je naletio na zaštitnu ogradu i tramvajsku stanicu, potvrdila je zagrebačka policija za 24 sata. Dodaju kako im je čitatelj javio da je riječ o BMW-u te da se u tom trenutku nitko nije nalazio na stanici.
