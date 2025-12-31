Naši Portali
KOD TRŽNICE UTRINE

Krš i lom u Zagrebu: Naletio na zaštitnu ogradu i pomeo tramvajsku stanicu

Mirno jutro u Novom Zagrebu
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
31.12.2025.
u 09:34

Šteta je samo materijalna.

Prometna nesreća s materijalnom štetom dogodila se kod tržnice Utrine sinoć oko 23 sata. Automobil je naletio na zaštitnu ogradu i tramvajsku stanicu, potvrdila je zagrebačka policija za 24 sata. Dodaju kako im je čitatelj javio da je riječ o BMW-u te da se u tom trenutku nitko nije nalazio na stanici.
BMW Zagreb nesreća Utrine

Avatar Točka na i
Točka na i
10:33 31.12.2025.

alkos, droga ili oboje?

