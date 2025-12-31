Krš i lom u Zagrebu: Naletio na zaštitnu ogradu i pomeo tramvajsku stanicu

UHVAĆEN U KRAĐI

Dramatična akcija u Zagrebu: Oglušio se na naredbu, pa autom pokušao pregaziti policajce. Odjeknuli i pucnjevi

U namjeri da ih usmrti, 38-godišnjak je naglo automobilom krenuo u njihovu smjeru, na što je jedan od policajaca, nakon što se osumnjičeni ponovo oglušio na naredbe da stane, radi odbijanja protupravnog napada na sebe i drugu dvojicu kolega u smjeru prednjeg dijela automobila ispalio nekoliko hitaca iz službenog vatrenog oružja