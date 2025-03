Oporba upozorava na propuste u gradnji, otpad na Mirogoju i skupi kredit Holdinga

Karting Arena, divlji i manje divlji deponiji, zagrebački umirovljenici te najštetniji kredit u povijesti Zagrebačkog holdinga bile su teme današnje press konferencije Kluba zastupnika Plavi grad i nezavisni Fortuna i Rusak. Zastupnica Gordana Rusak upozorila je na problem grijanja u nedavno otvorenoj OŠ Kupinečki Kraljevec.

– Djeca se griju na klimu, a ovog se ljeta planira ponovna izrada novog centralnog grijanja u novoj školi. Osim toga, napravljeni su propusti u gradnji. Završni premaz neravnomjerno je navučen, na krovištu su grada upitne kvalitete, keramika otpada. Imamo novu školu koja se raspada – upozorila je Rusak.

Osvrnula se i na stupiće u Prilazu Gjure Deželića koji su postavljeni tako da kamioni Čistoće nemaju pristup podzemnih spremnika koje bi trebali prazniti, kao i na novi deponij u centru Zagreba. – Na potezu od Bijeničke ceste do Aleje Hermanna Bolléa i ulaza na Mirogoj odložen je otpad koji nastaje nakon ekshumacije. Tu ima zemlje, daski iz grobova, lampaši... Radi se o materijalu koji užasno smrdi. Sad više nije problem biootpada u Zagrebu, već imamo i Jakuševec koji se stvara na leđima mrtvih a pate živi –kazala je zastupnica.

Višnja Fortuna govorila je pak o, kako je rekla, sustavnoj nebrizi prema zagrebačkim umirovljenicima. – Dogradonačelnica Dolenec danas se hvalila novim vrtićima, no ni na ovoj sjednici kao i na većini njih, nije spomenula da je pet udruga umirovljenika iselilo iz prostora mjesnih odbora koji su prenamijenjeni u vrtiće. U ove četiri godine udruge umirovljenika nisu dobile ni centa, niti je ikada najavljen projekt gradnje umirovljeničkih domova. Umirovljenički dom je otvoren u Markuševcu, trebalo je nabaviti samo namještaj, no za to im je trebalo tri godine – navela je V. Fortuna.

Otto Barić se osvrnuo na u srijedu predstavljeno idejno rješenje Centra za gospodarenje otpadom u Resniku koje je nazvao "čistom demagogijom". – U svakoj procjeni projekta koji će se dogoditi u budućnosti, jer za sada nema niti jednog realiziranog, koristi demagogiju najgore vrste. Tomašević je prezentirao idejni projekt CGO-a. Sljedeći korak je studija utjecaja na okoliš, ne može se donijeti lokacijska dozvola prije nego je prihvaćena studija utjecaja na okoliš. Ona je čak možda i napravljena jer nije pokrenuta procedura jer nema Plana za gospodarenje otpadom. Demagoška laž je da CGO može biti gotov do 2028 – kazao je Barić.

Ivica Lovrić je napomenuo da pruža podršku tisućama djece koja koriste Carting Arenu na Zagrebačkom Velesajmu. – Tomašević se poziva na postupke koje vodi, ne navodi da su obveze prema Velesajmu redovno ispunjavane, no nije odgovorio zašto ih izbacuju van – rekao je Lovrić te podsjetio kao već 63 dana čeka podatke o jednostavnim javnim nabavama koje provodi Grad.

Osvrnuo se i na to što je nakon njegove prijave EPPO-u gradska uprava krenula raščišćavati divlji deponij na Žitnjaku i dijeliti kante i kontejnere Zagrepčanima. Govorio je i o spornom kreditu Holdinga koji, navodno, istražuje i DORH. – Grad je 2022. zatvorio kredite s tim kreditom s kamatom koja je dosezala i do sedam posto, te će kamate biti oko 5,4 posto što je i dalje puno. S današnjom odlukom će se protuzakonito jamstvo vodovoda i Plinara ukinuti. Ovo je manevar kojim pokušavaju umanjiti štetu koju istražuju i DORH. Vidim da su jako nervozni oko toga, a ja se nadam da će istrage biti gotove čim prije i da će razmjeri štete koju je prouzročio izići na vidjelo – kazao je Lovrić.