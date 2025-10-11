Operacija u Bangkoku donosi nadu Marku Dabeliću: 'Najveća mi je želja da nakon osam godina mogu zagrliti majku'

– Sve je prošlo po planu, čak i bolje jer je od nesreće prošlo osam godina, a svi mišići rade. Marko se super osjeća, cijeli dan nam je pun vježbi – javila nam se s Tajlanda Ivana Krkac-Tucibat, osobna asistentica 25-godišnjeg tetraplegičara iz Zaprešića Marka Dabelića koji je operiran potkraj rujna u Bangkoku.

Teško je i zamisliti kako je to...

Marko je potpuno ovisan o tuđoj pomoći otkako je prije osam godina teško stradao u prometnoj nesreći, a nada da će moći ponovno podići ruke pojavila se prije izvjesnog vremena, kada mu se javio Bruno Babić iz Samobora, mladić također prikovan za kolica, od kojeg je doznao za Verita Neuro centar u Bangkoku. Riječ je o ustanovi u kojoj se provode inovativni zahvati za ozljede leđne moždine, paralizu i neurološke poremećaje. – Bruno se ondje uspio pokrenuti – optimističan je bio Marko prije polaska na operaciju.

Budući da su zahvat, koji podrazumijeva ugradnju elektrostimulatora u leđnu moždinu te terapiju matičnim stanicama, i rehabilitacija skupi, Humanitarna udruga Srce Stenjevca (HUSS) pokrenula humanitarnu akciju "Markov prvi zagrljaj", najveću od svog osnutka. Njome se nastoji prikupiti ukupno 231.509,11 eura, koliko je potrebno za operaciju na Tajlandu, postoperativne terapije i prilagođena kolica. Oko polovine tog iznosa odnosi se na prvu, već izvedenu operaciju, za koju u ovom trenutku nedostaje još nešto manje od 13.000 dolara, odnosno oko 11.000 eura. Marko Dabelić u Bangkoku ostaje do 28. listopada i do tada se taj iznos mora podmiriti. – Dobio je već triceps i lijevi biceps, što se baš i ne dobiva često tako brzo – javila je Ivana.

Marko ovoga tjedna prima terapiju matičnim stanicama i vjeruje da je korak bliže ostvarenju svoje najveće želje – da nakon osam godina napokon zagrli svoju majku Dubravku, koja mu je svakoga dana bezuvjetna podrška i brine se o njemu 24 sata dnevno. – Dobio sam ja tijekom ovih godina puno zagrljaja, ali nijedan nisam mogao dati. Teško je i zamisliti kako je to kad ne možeš nekoga zagrliti. A ja želim grliti drage ljude, planiram živjeti – rekao nam je prije odlaska na Tajland Marko, koji se unatoč tragediji nije predao. Vjerujući da i za njega ima budućnosti, upisao se na fakultet i osnovao malu tvrtku koja je sada na pozitivnoj nuli, no jednoga dana, tko zna. – Možda ću raditi kod mame u knjigovodstvu. Imam ambicija – rekao je 25-godišnjak.

Uključila se i Dinamova zaklada

U humanitarnu akciju za pomoć Marku Dabeliću dosad su se uključili brojni pojedinci, odazvali su se i osnovna škola koju je pohađao, Dinamova humanitarna zaklada "Nema predaje", Grad Zaprešić uplatio je za prvi zagrljaj svog sugrađanina 5000 eura... S obzirom na to da je, osim za prvu, potrebno prikupiti novac i za operaciju koja će uslijediti, prilagođena kolica te rehabilitaciju u Hrvatskoj, humanitarna akcija traje do 29. studenog, a donacije se mogu uplatiti na službeni humanitarni račun akcije HR1624020061500160224. Na Facebook i Instagram profilima Humanitarne udruge Srce Stenjevca ažuriraju se podaci o uplatama te izvještava o zdravstvenom stanju Marka Dabelića.