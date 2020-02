'Sve ono što nije bilo predmetom javne rasprave, moju podršku neće imati'

Predsjedništvo zagrebačkog HDZ-a sastalo se danas na hitnom sastanku u prostorijama gradskog odbora te stranke.

Tema - 71 amandman na izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana koji je podnio gradonačenik Milan Bandić i njegov klub zastupnika u Skupštini. Na sastanku će proći kroz sve amandmane kako bi se dogovorili koje hoće, a koje neće podržati u ponedjeljak na nastavljenoj sjednici Skupštine. Sporne su zagrebačkim HDZ-ovcima prvenstveno prenamjene zelenih površina u stambeno-poslovne, a angažirali su i deset stručnjaka kako bi im pomogli u analizi.

- Tražili smo od stručnjaka da nam pripreme svoje mišljenje - potvrdili su iz zagrebačkog HDZ-a. Sastanak upravo traje, a što o svemu misli rekao je i predsjednik GO HDZ-a Andrija Mikulić: - Vezanih za raspisivanje unutarstranačkih izbora ono sve što je došlo s viših razina da prenesemo na razine grada, područnih razina do temeljnih ogranaka. I, naravno, razgovarat ćemo na temu amandmana Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba

Na pitanje jesu li kontaktirali stručnjake koji će im pomoći u analizi, Mikulić je ustvrdio: - Mi kao stranka imamo niz stručnjaka i onu su uvijek involvirani u bilo koju problematiku onu kojom se oni bave, pa tako je danas u 9 sati zasjedao naš stručni odbor vezano za prostorno uređenje i koji će, svakako, dati svoj stručni glas i stav o tome koji amandmani po proceduru mogu dalje, a koji ne mogu.

- Svi zajedno smo pisali amandmane, došli su kao prijedlozi s terena. Mi smo ih uobličili na razini grada i formalno-pravno stavili u oblik amandmana koji su bili strukturirani u onih 15 amandmana - istaknuo je predsjednik zagrebačkog HDZ-a.

Na pitanje je li ga iznenadila poplava amandmana, Mikulić je ustvrdio: - U gradu Zagrebu vas ništa ne može iznenaditi, kad ste dugo u gradskoj politici. Prema tome, ja ne bih rekao da me bilo što može iznenaditi što od materijala dolazi na Gradsku skupštinu od materijala. Bio sam dva mandata predsjednik Gradske skupštine i vidio sam kako to funkcionira. Ono što je bit da ono što je dobro i kvalitetno može proći filter i može ići dalje. Ono što nije dobro zastupnici Hrvatske demokratske zajednice za to neće dignuti ruke.

- Ja sam čovjek koji voli proanalizirati stvari. Pričekajmo sjednicu. Pričekajmo što je reklo naše stručno povjerenstvo, odnosno stručni odbor. Sve ono što nije bilo predmetom javne rasprave, moju podršku neće imati. A ne vjerujem da će imati podršku gradskog Odbora.

- Što se tiče amandmana, nisam pristalica da govorim da je sve dobro ili da je sve loše. Pustimo to analizi - istaknuo je Mikulić.

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a komentirao je i unutarstranačke izbore u HDZ-u.

- Očekujem da svi izađemo jači iz ovih unutarstranačkih izbora i da se možemo što bolje pripremiti za parlamentarne izbore. Očekujem kontinuitet u smislu održavanja Hrvatske demokratske zajednice i pobjede na parlamentarnim izborima - istaknuo je Mikulić i naveo kako mu je najbitnije zajedništvo.