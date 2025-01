Oko 200 darovite djece moglo bi ostati bez svoje trošne 'rupice za rad', deložacija zakazana za idući tjedan

Dvjestotinjak mladih kompjutorskih majstora svoj programerski "zanat" već više od dva desetljeća "brusi" u Zagrebačkom računalnom savezu (ZRS) koji se smjestio u malu, trošnu i grafitima išaranu zgradu, uz dječje igralište, i to u Ilici 53 a. Ta "rupica za rad" pravi je inkubator za mlade genijalce koji su na državnim i europskim natjecanjima "pobrali" pozamašan broj medalja. Iz tih prostora u centru Zagreba, ZRS je "lansirao" i projekt "Za hrvatsku darovitost", na njihovim se policama kriju i Nagrada te Medalja Grada Zagreba, ali i pohvale ministarstva i nacionalnog saveza informatičara za izniman rad.

Dva puta tjedno, uz subote, ali i poneke nedjelje, brojna darovita djeca onamo dolaze i na radionice, no sada bi bez te svoje "štalice", kako je od milja zovu, mogli i ostati, upozorava tajnik saveza Zdravko Škokić. Cijela priča, govori, počela je prije skoro četiri godine, a iz tih su prostora prisilno trebali biti iseljeni i početkom lanjskog prosinca, no deložacija je tada odgođena te zakazana za novi datum – 7. siječnja. Prema sudskoj odluci iz travnja 2021., prostori i dječje igralište u Ilici 53 a pripadaju Hrvatskoj zajednici tehničke kulture (HZTK), ali tajniku ZRS-a to je, kaže nam, bio prvi glas. Matična zgrada HZTK i ona u koju se smjestio ZRS, naime, nalaze se jedna do druge – prva u Dalmatinskoj 12, a druga, dakle, u Ilici 53 a, a između njih nalazi se košarkaški teren. Tajnik Škokić navodi pak kako je sud odluku u korist HZTK-a donio pod "čudnim okolnostima".

– Prva reakcija bila je čuđenje i nevjerica. Narodna tehnika Hrvatske (HZTK) iz Dalmatinske 12 ne koristi niti upravlja tim prostorom u Ilici 53 a za koji su privatni vlasnici godinama tražili povrat, a ishodili su vlastovnicu u kojoj je i dječje igralište za košarku? Kako li su to provukli? Taj objekt na broju 53 a vezan je na Ilicu, a u vlastovnici piše da je to sada u Dalmatinskoj 12. To mi je bilo kao znanstvena fantastika jer znam da je taj prostor desetljećima koristila Narodna tehnika Zagreba, i uređivala ga osamdesetih godina. Zato se HZTK i nije pokušala upisati 2001., 2002., 2003., odmah po donošenju izmjena i dopuna Zakona o pretvorbi društvenog vlasništva jer nisu bili u posjedu. U posjedu smo bili mi, zagrebački informatičari – poručuje Škokić.

Ipak, ti argumenti, dodaje tajnik ZRS-a, nisu bili dovoljni da bi sud donio odluku o odgodi ovrhe. Ona se, naime, pokušala provesti 5. prosinca, no odgođena je. Inače, Savez već godinama pokušava pronaći novi i veći prostor za svoj "Prvi centar mladih programera u povijesti Hrvatske".

– Trgovački sud je postupao s povjerenjem u zemljišne knjige, jer se u pravilu tako i radi. No ključni problem nastao je prije toga na zemljišno knjižnom odjelu općinskog suda, prilikom stjecanja vlastovnice od strane HZTK-a koja je dobivena na čudan način, a čija se valjanost u bilo kojem trenutku revizijom može osporiti, HZTK je stalno bila korak u prednosti. Koristeći to, HZTK je i u vrijeme trajanja Oglasa, te zatim i u vrijeme Prigovora na uknjižbu u travnju 2021., vršio pritisak na nas, ultimativno tražeći da im otvorimo vrata radi procjene vrijednosti nekretnine, i tjerao ZRS iz objekta. Ponašali su se dakle, kao da su znali da će i prigovor na uknjižbu biti odbačen. Od početka im se izrazito žurilo. Nije ih zanimalo postoji li zamjenski prostor u koji bi ZRS uselio – kazao je tajnik Škokić.

A što se tiče deložacije, dodaje on, ona se može osporiti jedino putem suda što u Savezu i pokušavaju.

– Kod same deložacije ključna nepravilnost jest ta što ne postoji identitet spora. Adresa u Rješenju bila je Ilica 53 a, i za zgradicu i igralište, a u "vlastovnici" je za oboje navedena Dalmatinska 12. To znači da zgrada u Ilici u kojoj djeluje ZRS ne može biti predmetom ovrhe jer na toj adresi nema nekretnine koja je upisana na ime HZTK. Ispada da se netko šali s pravnom znanošću budući je poznato kako se bez geodetske identifikacije to ne bi trebalo ni raditi. Nadamo se da će po sudu zaduženi savjetnik to uočiti i onemogućiti otimanje igrališta gradskoj djeci te ujedno pustiti darovite programere da se u miru usavršavaju i pripremaju za nastupajuća natjecanja u školskom sustavu. Ja se čudim i pitam postoji li mogućnost da bi se netko po službenoj dužnosti umiješao i intervenirao. Da su oni (HZTK) htjeli dogovor, mogli su jednostavno na sudu prihvatiti ponuđenu im odgodu deložacije. No oni su se izričito suprotstavili tom prijedlogu – objašnjava on pa dodaje da su u ZRS-u sve do zadnjeg trenutka bili uvjereni da će sud odgoditi deložaciju dok se ne razriješe sporna pitanja.

Foto: Zagrebački računalni savez

O cijeloj situaciji, upitali smo i HZTK. Hrvoje Nekić, njihov glavni tajnik, govori nam kako su oni vlasnici prostora u Ilici postali, dakle, prema sudskoj presudi od prije četiri godine na koju su se, dodaje, ZRS, ali i Klub željezničkih modelara "Zagreb" (KŽMZ), koji je također koristio prostore u Ilici, i to na katu iznad ZRS-a, u početku oglušili. Ipak, KŽMZ je ubrzo napustio zgradu, dok Savez nije pošao tim stopama, poručuje Nekić.

– Nakon kratkog vremena ustanovili smo da je brava promijenjena, te više nismo mogli ući u zgradu koja je, ponavljamo, naše vlasništvo. Tada smo iskoristili zakonski institut samopomoći pa samoinicijativno promijenili brave na ulaznim vratima zgrade i na prvom katu, kako bismo mogli dalje koristiti ono što nam je u posjed predao KŽMZ, a što je naše vlasništvo. Nakon toga smo pozvali predstavnike ZRS-a da preuzmu ključeve ulaznih vrata zgrade, kako bi do okončanja sudskog postupka (na kojeg su nas, ponavlja se, oni prisilili ne poštujući činjenicu da smo vlasnici i ne dajući nam u posjed ono što je sudski utvrđeno našim) dalje nesmetano mogli koristiti prizemlje zgrade. Međutim, nekoliko tjedana kasnije, ustanovili smo da je brava ponovo promijenjena. Nakon toga smo odustali od bilo kakvog pokušaja ulaska u prostor do okončanja sudskog postupka – objašnjava tajnik HZTK-a pa dodaje da je drugostupanjskom presudom prvostupanjska, kojom se nalaže ZRS-u da preda zgradu, postala pravomoćna, a na što se Savez također oglušio, dodaje Nekić, zbog čega su pokrenuli ovršni postupak.

Idući termin deložacije na rasporedu je, dakle, u utorak. Tajnik HZTK-a kaže nam kako će mali genijalci i dalje moći koristiti prostor u Ilici koji, pritom, poručuje Škokić, zauzima oko 60 četvornih metara. – Činjenica je da su taj prostor zadnjih godina koristili samo ZRS i KŽMZ, a naša namjera je taj prostor otvoriti i urediti za djecu i mlade svih 18 nacionalnih saveza tehničke kulture, pa tako i za djecu ZRS-a – poručuje Hrvoje Nekić. Škokić, pak, smatra da u tim prostorima nema mjesta za sve,

– Hrvatska je prepoznala da smo mi "+1 izvrstan za našu Hrvatsku", da služimo djeci, obiteljima i školama. Podržale su nas i mnoge sjajne osobnosti iz drugih područja društvenog života te stotine naših obitelji. Imamo potporu ministarstva da nam se iznađe prostor za realizaciju projekta Centar mladih programera. Prije desetak dana dobili smo i obećanje izaslanika predsjednika Vlade koji je na obilježavanju 25. obljetnice projekta "Za hrvatsku darovitost" na radost stotina obitelji najavio da će riješiti problem prostora. Ako se na sve to pridoda potpora društveno odgovornih gospodarskih subjekata i razumijevanje akademske zajednice, izdržat ćemo. Ništa što nastane preko noći ionako ne može biti vrijedno duljeg trajanja. Za bolju Hrvatsku mora se znati i potrpiti – za kraj je poručio Škokić.

Foto: Zagrebački računalni savez

A jesu li s Radićeva trga spremni pomoći ZRS-u u osiguravanju novog prostora dođe li do deložacije, pitali smo i Grad. Potvrdili su nam da je riječ o sporu o prostoru u vlasništvu HZTK-a, a za koji, kao ni za bilo koji drugi prostor u privatnom vlasništvu, oni nemaju ovlasti odlučivanja o načinu njegova korištenja. ZRS i HZTK, objašnjavaju u Gradu, neovisne su udruge te oni nemaju predstavnike u njihovim upravljačkim tijelima niti ovlasti sudjelovanja u njihovom upravljanju.

– Temeljem propisa, gradske prostore Grad udrugama može dodijeliti isključivo putem natječaja za dodjelu prostora, koje redovito provodi Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanjem. Zagrebački računalni savez proteklih nekoliko godina nije se prijavio ni na jedan natječaj Grada za dodjelu prostora udrugama. Pored spomenutog prostora HZTK, Zagrebački računalni savez koristi i prostor Doma tehnike na Jarunu.

S obzirom da je Trgovački sud u Zagrebu donio pravomoćnu presudu, mogućnost Grada za bilo kakvo djelovanje je značajno smanjena. Ako dvije udruge ne dođu do sporazuma o korištenju prostora, stojimo na raspolaganju za pomoć u pronalasku alternativnog prostora sukladno važećim propisima – odgovorili su nam s Radićeva trga.