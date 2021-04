Od sutra se za sva vozila zatvara jedna od najprometnijih zagrebačkih prometnica: Evo detalja

Zbog izvođenja radova na uređenju kolnika Slavonske avenije na dijelu od ulice Vrbik XIII do Savske ceste (gornja razina), od ponedjeljka 26. 04. 2021. godine od 08:00 sati do subote 01. 05. 2021. godine do 04:00 sata, bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac za vrijeme bit će Slavonska avenija - Hrvatske bratske zajednice - Ulica grada Vukovara - Savska cesta - Zagrebačka avenija.

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji.