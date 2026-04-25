SLAVLJE NA MAKSIMIRU

Grad Zagreb objavio program proslave Praznika rada, izdano i važno upozorenje. Jedan dio parka je opasan

Zagreb: Sunčana nedjelja u Maksimiru
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Građanima se savjetuje da se, iz sigurnosnih razloga, zadržavaju u južnom dijelu parka, osobito oko velike pozornice i na otvorenim livadama

Grad Zagreb i ove će godine obilježiti Međunarodni praznik rada u parku Maksimir 1. svibnja, uz cjelodnevni glazbeni i zabavni program te tradicionalnu podjelu prvomajskog graha i štrukli. Program se organizira u suradnji s ustanovama Priroda Grada Zagreba, Dobri dom i Centar za kulturu Maksimir, a odvijat će se na dvije pozornice. Glazbeni program započinje već na ulazu u park, gdje će Zagrebački orkestar ZET-a krenuti sa svirkom i u povorci proći alejom do glavne pozornice. Na velikoj pozornici potom će nastupiti Oridano Gypsy Jazz Trio, Šlageristi uz Zagrebački orkestar ZET-a, a nakon njih i grupa Pavel, objavio je Grad na službenim stranicama.

Središnji dio programa obilježit će koncert Vesne Pisarović, koja će izvesti svoje najpoznatije hitove, dok će večernji dio zaključiti nastup grupe Silente. Istodobno će se na maloj pozornici, smještenoj u blizini ulaza u park, tijekom dana održavati radionice i plesni programi za djecu u organizaciji zagrebačkih centara za kulturu. Posjetitelji će ondje moći sudjelovati i u besplatnom kvizu općeg znanja.

Kao i svake godine, organizirana je i podjela hrane pa će građanima biti dostupno više desetaka tisuća porcija graha u različitim varijantama – s kobasicama, špekom, vratinom, junetinom ili bez mesa – kao i 30.000 komada štrukli sa sirom. Iz Grada pritom upozoravaju da zbog posljedica olujnog nevremena krajem ožujka boravak u sjevernom dijelu Maksimira i dalje nosi povećan sigurnosni rizik zbog oštećenih i srušenih stabala. Građanima se stoga savjetuje da se zadržavaju u južnom dijelu parka, osobito oko velike pozornice i na otvorenim livadama.

