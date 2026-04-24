Projekt od 100 milijuna eura: Tomašević Mađarima pokazao Paromlin i otkrio kada se otvara

Zagrebački i budimpeštanski gradonačelnik obišli su u petak gradilište zagrebačkog kulturno-društvenog centra Paromlin te su istaknuli suradnju dvaju gradova i zajednički interes za izravno financiranje gradskih projekata iz europskih sredstava. Grad Zagreb domaćin je strateškog sastanka 53 eurozastupnika Zelenih u Europskom parlamentu (Greens/EFA), uključujući supredsjednike Kluba Zelenih Terry Reintke i Basa Eickhouta te gradonačelnika Budimpešte Gergelyja Karácsonyja.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević tom je prilikom zahvalio Zelenima na suradnji i istaknuo da danas „pet glavnih gradova u EU vode zeleni gradonačelnici“, među njima Zagreb i Budimpešta, uz Amsterdam, Kopenhagen i Rigu. Najavio je i da bi se u lipnju u Zagrebu trebao održati sastanak 'zelenih' gradonačelnika, i to ne samo glavnih gradova, nego i drugih.

Otvorenje Paromlina u 2027.

Govoreći o Paromlinu kao najvećoj kapitalnoj investiciji grada, vrijednoj gotovo 100 milijuna eura, od čega 40 milijuna dolazi iz EU fondova, najavio je završetak radova u 2026.. Otvaranje u punom kapacitetu, i knjižnice i društveno-kulturnog obrazovnog centra, očekuje 2027., kada će „čak pola milijuna knjiga naći svoj dom u ovom kompleksu“.

Riječ je o kompleksu od četiri zgrade čija je obnova započela prije dvije godine, a zamišljen je kao "dnevni boravak grada" – uz knjižnicu uključivat će konferencijsku dvoranu, prostore za izložbe i predavanja, dok će "na najatraktivnijem mjestu biti kafić", s ciljem da prostor "živi 24 sata". U podzemlju će se nalaziti i javna garaža s 330 mjesta. Tomašević je komentirao i lažne dojave o bombama, ocijenivši situaciju "bez presedana" jer se njima "potpuno remeti odgojni proces u vrtićima i unosi nemir među djecu", uz nadu da će počinitelji uskoro biti pronađeni.

Direktno financiranje europskih gradova

Govoreći o financiranju, Tomašević je naglasio da se svih 27 gradonačelnika glavnih gradova EU-a slaže da u sljedećem europskom proračunu treba omogućiti izravni pristup gradovima. "Na taj način bi izbjegli bilo kakve političke dinamike koje su sustavne širom različitih zemalja EU. Bez obzira tko je gradonačelnik, bez obzira tko je premijer, dobro je da postoji određeni dio sredstava rezerviran za gradove, kako bi im mogli direktno pristupiti mimo nacionalnih vlada" rekao je. Dodao je i da su "potpisali deklaraciju i pismo", a sastanak s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen očekuju "u nekoliko narednih tjedana".

Karácsony je to nazvao "povijesnom prilikom za Mađarsku i Budimpeštu da konačno dobiju pristup sredstvima koja su danas bolno nedostatna", dok je supredsjednica Kluba Zelenih, Terry Reintke, poručila da "vrše pritisak na EK da posveti više pažnje gradovima" i osigura više izravnog financiranja.

Osvrćući se na političke promjene u Mađarskoj, Tomašević je izrazio zadovoljstvo što je nakon 16 godina Orbanovog režima došlo do promjene vlasti, istaknuvši da je gradonačelnik Budimpešte "unatoč sudskim postupcima protiv njega i blokadi EU fondova, nastavio pružati otpor", što je pridonijelo promjenama koje će biti "dobre ne samo za Mađarsku, nego i za Hrvatsku i suradnju Zagreba i Budimpešte". Suradnju s Budimpeštom je ocijenio "najboljom do sada".