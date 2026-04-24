Na Noći knjige Zagrepčanka nam je otkrila kako je upoznala Tina Ujevića

Drveni stol, stolica, čaša vode, zbirka pjesama Tina Ujevića i predavač Vanja Zlatović ispred publike. Upravo je tako jučer započela ovogodišnja Noć knjige u Knjižnici Tina Ujevića u Zagrebu. Riječ je o petnaestome po redu obilježavanju nacionalne manifestacije Svjetskog dana knjige i autorskih prava te Dana hrvatske knjige.

Manifestacija je to koja okuplja više od 600 sudionika i koja se već godinama održava diljem Hrvatske u brojnim gradovima i mjestima povezujući autore, nakladnike, knjižnice, knjižare te ljubitelje knjiga. Godina 2026. obilježena je i 170. obljetnicom rođenja velikog izumitelja, Nikole Tesle koji je, osim po svojim dostignućima, ostao i upamćen po povezanosti s knjigama i znanjem.

Knjižnica Tina Ujevića kontinuirano već petnaest godina sudjeluje u organizaciji Noći knjige koja je prerasla u jednu od masovnijih kulturnih manifestacija u Hrvatskoj.

Otvorenje je održano u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu gdje su predstavljeni najnoviji podaci o čitateljskim navikama Hrvata. A oni su prikazali značajan porast navika čitatelja. U proteklih je godinu dana barem jednu knjigu pročitalo čak 44 posto građana Hrvatske, što je porast u odnosu na 2025. godinu kada je čitateljsku naviku imalo 37 posto Hrvata. Podaci također pokazuju da je čitanje internetskih sadržaja u velikom porastu dok se knjige više kupuju nego što se posuđuju u knjižnicama.

A u onoj u kojoj smo mi bili, nazvanoj po Tinu Ujeviću, tema ovogodišnje manifestacije bila je "Pobratimstvo lica u sveMIRu", inspirirana upravo Ujevićevom istoimenom pjesmom kojom se željelo istaknuti važnost vrijednosti poput mira, dijaloga, zajedništva, empatije i međusobnoga razumijevanja.

Djelatnica Knjižnice Tina Ujevića Tatjana Čepovinković istaknula je da u podijeljenom i opterećenom svijetu "žele potaknuti na razmišljanje o miru kao zajedničkoj vrijednosti". Također je naglasila i da je misao vodilja ovogodišnje manifestacije pronađena u Ujevićevoj pjesmi i njegovom naumu koji potiče na zajedništvo.

- Njegova ideja duhovne srodnosti među ljudima suvremena je i snažna, podsjećajući nas da smo unatoč razlikama upućeni jedni na druge – kazala je T. Čepovinković. A središnje događanje u njenoj knjižnici bilo je predavanje diplomiranog pravnika i doktoranda povijesti na Sveučilištu u Zagrebu, Vanje Zlatovića. On je analizirao ideju pobratimstva u svemiru promatrajući je kao poetski, ali i društveni koncept. Istaknuta je činjenica da je Ujevićev univerzalizam onaj koji nadilazi identitetske podjele, ali je i suvremen.

- Univerzalizam prikazuje stanje rezonance, jednu sveopću kozmičku povezanost - naglasio je Zlatović. Govoreći o Ujevićevu odnosu prema politici, Zlatović je rekao da je politici pristupao impulzivno, a "političkim pokretima pripadao bezglavo, iskreno". Anegdota, dodao je, iz koje se Ujević može protumačiti kao modernistički pjesnik sa simboličkim načinom razmišljanja jest kada je kao svoju adresu stanovanja naveo "luna" (lat. mjesec).

Zlatović se osvrnuo i na Ujevićev autentičan položaj među svojim suvremenicima. - Tin Ujević je bio netko za koga su svi znali, a nemamo filmski zapis kako je čitao – rekao je Zlatović pa te dodao da se pjesnik isticao "stilom, sugestivnošću i iskrenošću". Zaključno je i dodao da Ujević "nije univerzalist iz oduševljenja, nego jer nema ništa drugo", upozorivši da interpretatori povijesti danas imaju velike slobode.

Program u kojem je Ujević bio u prvom planu dodatno je obogaćen i glazbenim dijelom. Gitarist i šahist Bogdan Božinović bio je gost koji je, uz pratnju gitare, izveo pjesmu Arsena Dedića Odlazak čije su stihove posjetitelji tiho pjevušili. Izvedba je stvorila toplu i intimnu atmosferu, a prostor je knjižnice ubrzo postao mjesto zajedničkog doživljaja glazbe i poezije. - Ujevića ne doživljavam samo pameću, nego i srcem - rekao je Božinović, naglašavajući koliko je važna i emocionalna dimenzija u razumijevanju književnosti.

A i posjetitelji knjižnice podijelili su s nama svoje dojmove. Jasmina Biljak čak se prisjetila svog prvog susreta s Ujevićem dok se sa svojom majkom šetala po Nehajskoj ulici u Zagrebu. - Bio je visok čovjek, nosio je šešir i imao je stari kaput sa strane pokrpan, ali je bio čvrst, i ja sam ga takvog, kao dijete, upamtila – kazala nam je. S druge strane, Lovro Milinković Ujevića nikad sreo nije, ali je istaknuo da osjeti da su se na događaju okupili ljudi koji dijele zajedničku ljubav, a to je poezija. Milinković je dodao da se osjećao "kao kod kuće", naglašavajući opuštenu i prijateljsku atmosferu koja je poticala na interakciju posjetitelja s izlagačem.