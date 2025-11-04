Od 'Potjere bez milosti' do 'Moje Afrike': Najveći filmovi Roberta Redforda u programu kina Forum

Filmom "Potjera bez milosti" u ponedjeljak, u zagrebačkom kinu Forum otvara se program Tuškanca u gostima s izborom najznačajnijih ostvarenja opusa Roberta Redforda, američkog glumca poznatog po suptilnom izrazu i intelektualnom šarmu. Prvi u nizu filmova u kojima je Redford ostvario nezaboravne glumačke uloge, "Potjera bez milosti" iz 1966. godine, prati nepravedno optuženog Bubbera koji bježi iz zatvora i izaziva kaos na američkom jugu, a uz Redforda u filmu nastupaju Marlon Brando i Jane Fonda.

Slijedi jedan od najpoznatijih vesterna svih vremena "Butch Cassidy i Sundance Kid" (1969), koji je slobodno utemeljen na životima pljačkaša banaka, te nagrađen Oscarom za najbolji izvorni scenarij, glazbu i fotografiju. U glavnim ulogama su Paul Newman i Robert Redford, a iz filma se pamti i pjesma "Raindrops Keep Fallin' on My Head".

Prikazat će se i film "Vozač spusta" (1969) o kompetitivnom američkom skijašu koji se bori za mjesto u nacionalnoj reprezentaciji. Redford je većinu skijaških scena izveo sam, unatoč ranijoj nesreći s motornim saonicama. Četiri godine nakon suradnje na filmu "Butch Cassidy i Sundance Kid", Newman i Redford ponovili su odličnu suradnju u krimi-drami "Žalac" (1973), u kojoj dvojica prevaranata vode složenu osvetničku prijevaru protiv moćnog mafijaša.

U središtu romantične drame "Djevojka koju sam volio" (1973) politički je napeta veza između idealistične aktivistice i pragmatičnog pisca. Naslovna pjesma "The Way We Were", koju je izvela Barbra Streisand, postala je hit i osvojila Oscara za najbolju originalnu pjesmu. Utemeljena na istinitim događajima, politička triler-drama "Svi predsjednikovi ljudi" (1976) prati novinare Boba Woodwarda i Carla Bernsteina dok otkrivaju aferu Watergate koja dovodi do ostavke predsjednika Nixona.

Retrospektivu zatvara "Moja Afrika" (1985) biografska je drama o životu danske spisateljice Karen Blixen u Keniji - njezinom braku, vođenju plantaže kave i romantičnom odnosu s pustolovom Denysom. Film je osvojio sedam Oscara, uključujući one za najbolji film i režiju, te je sniman na autentičnim lokacijama u Keniji.

Redford se istaknuo i redateljskim opusom koji odlikuje humanistički pristup te jednostavan, ali dojmljiv prikaz društvenih tema, pa će se prikazati i emocionalna drama "Obični ljudi” (1980), njegov redateljski debi kojim je osvojio Oscara za najbolji film i režiju. Osim autorskog doprinosa, Robert Redford (1936.-2025) je bio ključna figura američkog nezavisnog filma, čiji je prijelomni trenutak bilo osnivanje Sundance Instituta te uspostavljanje institucionalne platforme za američki nezavisni film i autore izvan studijskog sustava.