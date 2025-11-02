Komore za mučenje, poligon za tajne službe, mjesto za izmišljeni susret Tita i Pavelića: Lude legende o tunelu u srcu Zagreba

Priča o misterioznom, zagrebačkom tunelu započela je u samom jeku Drugog svjetskog rata, između 1943. i 1945. godine. Ambiciozna ideja o gradnji tunela bila je zapravo izravan odgovor vlasti tadašnje Nezavisne Države Hrvatske na prijetnju savezničkih zračnih napada. Inicijativa da se prostor ispod Griča pretvori u javno sklonište, koje će tisućama Zagrepčana pružiti sigurno utočište u teškim vremenima te će ujedno služiti i kao pješački koridor koji spaja Mesničku i Radićevu ulicu, stigla od samog tadašnjeg premijera, Nikole Mandića. Upravo je Mandić na sastanku Vlade i osigurao 141 milijun i 200 tisuća kuna kako bi se izradila projektna dokumentacija i započela gradnja. Bio je to i financijski i logistički vrlo zahtjevan projekt, koji je prema planu trebao biti dovršen u samo 90 radnih dana. No, stvari ipak nisu išle po planu. Zbog inflacije troškovi su skočili s planiranih 141 milijun na 490 milijuna kuna, a vrijeme izgradnje se udvostručilo. No i unatoč brojnim kritikama i kontroverzama koje su pratile izgradnju, radovi su, uz neke izmjene, ipak nastavljeni. Tadašnji gradonačelnik Zagreba, Ivan Werner, koji nije doživio završetak izgradnje, odbio je originalne planove NDH-a za gradnju velike, centralne dvorane te je sagrađen samo koridor. Ipak, kasnija su istraživanja pokazala da centralna dvorana, postoji, iako nitko ne zna kada je točno sagrađena te se špekulira da je građena u tajnosti tijekom 1950-ih godina, kada je Jugoslavija gradila tunele i podzemna skloništa za Sadama Husseina

Intrigantne priče i legende

Na ratna vremena tunela i danas podsjećaju sačuvani dijelovi originalne signalizacije iz Drugog svjetskog rata, kao i restaurirani natpisi i upozorenja, poput "Opominji drugoga da se drži reda! i "Ne pljuj na pod!", čiji je cilj bio disciplinirano ponašanje u tunelu, što je bio preduvjet za preživljavanje u izvanrednim, ratnim okolnostima. No, nakon što je zvuk zloslutnih ratnih sirena prestao odzvanjati Zagrebom, tunel je izgubio svoju prvobitnu ulogu 'spasitelja'. Napušten i zaboravljen od svih, taj je mračni, zapušteni prolaz, izopćen iz gradskog života metropole, postao plodno tlo za različite špekulacije, ali i bujanje priča koje su nastajale uglavnom kao plod mašte te su postupno prerastale u mitove i legende. Prema jednoj od njih, tunel je skrivao tajne prolaze. Kružile su, naime, priče o skrivenim, zazidanim hodnicima koji se odvajaju od glavne cijevi tunela te vode prema važnim odredištima– jedan od hodnika navodno je vodio do Markovog trga i zgrade Hrvatskog sabora, a drugi do Zagrebačke zvjezdarnice. Druga pak legenda kaže da su tunel koristile tajne službe za svoje operacije. Kružile su priče o skrivenim komorama za mučenje i o povezanosti s golemom mrežom tunela ispod Medvednice. U tom kolopletu misterioznih priča, ističe se jedna za koju sve do danas ne postoje apsolutno nikakvi materijalni dokazi te ju povjesničari odbacuju kao fikciju. Prema toj urbanoj legendi upravo se u sigurnosti tog podzemnog skloništa u tunelu Grič, krajem 1944. godine, neposredno prije oslobođenja Zagreba dogodio navodni tajni sastanak, partizanskog vođe i kasnijeg prvog čovjeka Jugoslavije, Josipa Broza Tita i poglavnika NDH-a Ante Pavelića. Dvojica ideoloških neprijatelja navodno su se sastala kako bi dogovorili budućnost Hrvatske.

12.4.2024., Tunel Gric, Zagreb - U tunelu Gric otvoren prvi Wine&Walk festival "Zagreb Underground". Photo: Luka Batelic/PIXSELL Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Upravo je ta misteriozna priča postala zanimljiv materijal za prepričavanje po gradskim kuloarima.

Svjetlo na kraju tunela

Mračni se podzemni prolaz pretvorio u pravi labirint tajni, koje su intrigirale generacije, mjesto na kom i nemoguće postaje moguće, ali i u okupljalište beskućnika i ovisnika. Nakon nekoliko desetljeća zapuštenosti novo se svjetlo u tunelu pojavilo tek početkom mračnih, devedesetih godina prošlog stoljeća, kada je taj podzemni prolaz, s ponovnim zvukom sirena za zračnu opasnost u Zagrebu, opet dobio svoju prvobitnu ulogu. Pola stoljeća kasnije, za vrijeme Domovinskog rata, neke su nove generacije, doživjele 'reprizu' te su, baš kao i njihovi preci, tražile sigurnost upravo u okrilju tunela Grič. No, upravo je u to tmurno, ratno vrijeme tunel doživio i svoju najsjajniju preobrazbu - postao je epicentar nove supkulture te snažan simbol otpora generacija koje su, u jeku najžešćih sukoba, na ratno bezumlje odgovorile plesom i glazbom. I dok su svijetom kružile potresne slike stradanja, generacije Zagrepčana u mračnom su hodniku ispod zemlje, uz ritam elektroničke glazbe, stvarale oazu daleko od krvave, ratne stvarnosti iz koje su se nadaleko čule poruke o zajedništvu i nadi.

Pozornica za legendarni Under City Rave

Bio je to ujedno i kamen temeljac za rijetko viđen događaj o kojem će se čuti daleko van granica Hrvatske i koji će postati snažan simbol otpora hrvatske mladeži. Naime, upravo je u tunelu Grič, 30. listopada 1993. godine, održan jedan od prvih i najvećih rave partyja u Hrvatskoj, legendarni i spektakularni Under City Rave event, koji je te noći okupio gotovo tri tisuće mladih iz cijele zemlje, ali i inozemstva koji su uživali u elektroničkoj glazbi i nastupu DJ-a iz Londona i Berlina. O događaju, s kojega su osim glazbe odjekivale snažne poruke, izvijestio je tada čak i MTV. Dojmljiv prizor mladih, koji u turbulentnom vremenu plešu u podzemnom skloništu, bio je poruka otpora i nade te potvrda da kultura može preživjeti sve, pa čak i najmračnije godine.

Osim dva puta odigrane uloge ratnog skloništa, u radni je staž tunela tada upisano i to da je bio legendarna pozornica rave revolucije. No, nakon te 1993. za tunel je ponovo uslijedila duga, mračna noć koja je trajala sve do 2016. godine, kada je ponovo zasjalo svjetlo u tunelu. Radovi su započeli 18. travnja 2016. godine, a 6. srpnja te godine završena je obnova te je tunel konačno i službeno otvoren za javnost.

08.05.2024., Zagreb - Konferencija za medije povodom izlozbe Damira Sokica Fizika-Metafizika u tunelu Gric. Photo: Igor Soban/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL

Danas, u slobodnoj Hrvatskoj, tunel Grič živi najbolje godine svog života, kao jedna od najmagnetičnijih, turističkih atrakcija u Zagrebu, koja ujedno služi stanovnicima hrvatske metropole i posjetiteljima Zagreba kao ugodan i praktičan prolaz. No, tunel danas ima i još jednu ulogu, u njemu se održavaju različite kulturne manifestacije, zahvaljujući jedinstvenom ambijentu upravo je podzemni prolaz savršen i za već tradicionalni Festivala svjetla, a tijekom Adventa, tunel se pretvara u pravu bajku i jedinstvenu, ledenu špilju.

U prvih osam desetljeća svog postojanja tunel je tako preživio turbulentan put, od ratnog skloništa, preko revolucionarne rave pozornice i zaboravljenog podzemnog hodnika u kom se susreću mitovi i legende, pa do mjesta koje je moćan saveznik kulturnih događaja i jedinstvenog turističkog simbola Zagreba koji u sebi krije nebrojene tajne i misterije.