Od Dupca još ništa, radovi na placu trajat će do kraja godine

Tmurna i pokisla – da ima osjećaje, ne bi ove dvije riječi opisivale samo jučerašnji izgled buduće tržnice Dubec. Tek pokoji radnik unutar ograđenog prostora na istoimenom okretištu jedini su joj trenutačno posjetitelji, iako su oni “s lica mjesta” trebali otići još u travnju. Tako je barem najavljeno, kad je u siječnju radove na izgradnji novog placa svečano otvorio gradonačelnik Milan Bandić.

Poništili natječaj

Tada je rečeno da će prva faza radova biti gotova u roku od tri mjeseca, a onda “pod krov” stižu modularne kućice, odnosno lokali u koje će se smjestiti obrtnici.

– Ne znam kaj se čeka. Svaki se dan tu pomalo štema, neki ljudi hodaju, a čini se da je sav konkretan posao napravljen prije možda mjesec dana – što vidi svaki dan kad u Dupcu dođe na tramvaj za Dubravu gdje radi, pojasnio nam je Vlado Galešić. Da radovi “malo kasne” potvrdili su nam u Tržnicama Zagreb, a isto nam je rekao i predsjednik Gradske četvrti Dubrava Damir Oniško iz Stranke rada i solidarnosti.

– Krenuli smo u siječnju, ali stajalo se neko vrijeme jer su vremenski uvjeti utjecali na radove – objasnio je Damir Oniško, pa dodao kako on vjeruje da će se čitav plac završiti “za par mjeseci”. Otkrio je i kako su sve skupa malo usporile modularne kućice koje se još trebaju nabaviti. Upravo za njih Grad je raspisao natječaj krajem prošlog mjeseca, a na pitanje zašto se to nije napravilo prije da kućice stignu kad radovi na placu budu gotovi, Oniško kaže “pa raspisalo se”. Problem je nastao, kaže predsjednik četvrti, kod cijene koju je ponudila jedina tvrtka koja se javila na natječaj.

– Firma koja je lokale željela napraviti i isporučiti, to je htjela napraviti za daleko skuplju cijenu od one procijenjene od strane Grada. Natječaj je, stoga, poništen i sad se raspisao novi – kaže Oniško, dok u dokumentaciji raspisane javne nabave stoji da se zainteresirane tvrtke za nabavu kućica sad mogu javiti do 17. srpnja.

Kad je išta bilo na vrijeme?

“Prodajni moduli”, točnije njih 52, koštati bi trebali, procijenili su u Gradu 2,75 milijuna kuna, a da se ih postavi na mjesto tvrtka ima četiri mjeseca. U teoriji, to bi moglo značiti da će čitava tržnica biti završena u prosincu, a moglo bi se ponovno dogoditi i da će se na natječaj javiti ista, jedina tvrtka s daleko većom cijenom od procjene pa od kućica opet neće biti ništa.

– Bezveze ispitujete, kad je išta u ovom gradu završeno na vrijeme? – kako se čudimo čudila se nama Vesna Marić, koju smo sreli u Dupcu kako promatra ima li koga na radovima na placu. Podsjetimo, radovi na novoj tržnici trebali bi koštati ukupno šest i pol milijuna kuna, a osim samih prodajnih prostora, ona će se sastojati i od malog trga, polivalentne plohe namijenjene za koncerte ili neke druge priredbe, igrališta za djecu i terasa za ugostiteljske objekte. Poluotvoren bit će njezin koncept, a cijela je zamišljena kao “samostojeća nadstrešnica podno koje će biti smješten jednokatni objekt za ugostiteljstvo”.

Središnji prostor planira se hortikulturno urediti te popločiti kako bi se prostor mogao koristiti i nakon predviđenog rada tržnice. Također, predviđa se i njegovo opremanje osnovnim elementima urbane opreme, a osnovna djelatnost placa bit će prodaja tekstila. Jer upravo na istoku grada smjestit će se dio obrtnika koji zasad još uvijek rade na tržnici na Borongaju, a čiji je izmještaj izglasala Skupština u srpnju pretprošle godine. Ploha na Borongaju, podno stadiona, kad oni odu, trebala bi se urediti kako bi se Zagrepčanima olakšao pristup parku Maksimir. U međuvremenu, dok trgovci čekaju premještaj, Grad je uredio parking i “ušminkao” plohu na kojoj oni trenutačno rade.