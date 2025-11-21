Obnova Dolca trajat će najmanje godinu dana, prodavači očajni zbog nove lokacije: 'Moći ćemo samo sjesti i plakati'

Prodavači voća i povrća koji su s Dolca bili preseljeni na Europski trg premještaju se na Splavnicu, a dio njih i u Ulicu Pod zidom te na prvih dvadesetak metara Tkalčićeve. Cvjećari sa Splavnice pak smjestit će se na Trg bana Jelačića. Od danas će, najavljeno je, vrijediti takav raspored, a zakupnici s Dolca, koji zbog Adventa do završetka blagdanske manifestacije ne mogu biti na Europskom trgu, na matičnu se lokaciju, odnosno gornju plohu tržnice, neće vraćati još najmanje godinu dana, vjerojatno i mnogo dulje.

Imat ćemo još manje prostora

Ono što je trebala biti privremena situacija, naime, na koncu će se znatno prolongirati. Nakon urušavanja dijela žbuke sa stropa unutarnje hale Dolca statičari su napravili detaljnu procjenu cijelog zdanja, a ono što su utvrdili loša je vijest i za prodavače i za kupce.

– Statička ispitivanja pokazala su da tržnica nije konstruktivno sigurna. Povratak na gornju plohu neće biti moguć dok u potpunosti konstrukcijski ne ojačamo cijelu tržnicu – istaknuo je jučer gradonačelnik Tomislav Tomašević. U unutarnjem dijelu placa, dodao je, počeli su radovi hitne sanacije kako bi se barem mesari mogli vratiti na svoje štandove, a oni bi trebali biti dovršeni do 8. prosinca. Gornja je ploha pak nedostupna do daljnjeg pa će prodavači voća i povrća najranije do kraja Adventa biti na novim lokacijama, a mljekari nastavljaju raditi kao i dosad.

– Išli smo na rješenje koje će biti trajnije i neće ovisiti o tome što se na Europskom trgu događa. A opet će biti bliži tržnici Dolac – rekao je Tomašević. Prodavači koji žele dodatnu površinu, napomenuo je, moći će je dobiti na Trgu Petrice Kerempuha, sjeverno od plohe Dolca.

Kako će izgledati Dolac dok traje kompletna obnova: Prodavači neće moći na gornju plohu

Nakon završetka Adventa ispitat će se pak je li takvo rješenje dovoljno dobro i za dugoročnu primjenu. A razmišljati se mora dugoročno jer će samo natječaji za izradu projekata te izvođača obnove Dolca trajati mjesecima, a tu su i postupak izdavanja potrebnih dozvola te potom i sami građevinski zahvati. – Cjelovita obnova obuhvaća statička ojačanja, rješavanje problema hidroizolacije i sanaciju gornje plohe na kojoj su bili štandovi te potpuno preuređenje hale i opremanje. Procjenjujemo da je vrijednost projekta između 22 i 25 milijuna eura – rekao je Tomašević.

Prodavači voća i povrća, kako su nam kazali, nisu presretni s novim rješenjem. – Najveći će problem opet biti prostor, koji nam je na Europskom trgu manji nego na Dolcu, a na Splavnici će biti još manji. Pa ako dugoročno ostanemo ondje, u jeku sezone, od srpnja do listopada, moći ćemo samo sjesti i plakati nad ta dva-tri metra štanda koji ćemo dobiti. Uzgajamo svoje voće i povrće, nismo preprodavači, pa nemamo opciju ponuditi manje. Pretpostavljam i da će vikendima, koji su nam najfrekventniji, ondje biti jako velika gužva jer je prostor skučen, tako da mi se ipak kao bolja opcija čini da nas nakon Adventa vrate na Europski trg i da na njemu ostanemo dok se ne završi obnova Dolca – rekla nam je jedna od prodavačica.

Njezina je susjeda dodala kako joj izgleda da nema druge nego priviknuti se. – Tko nas pita? Nisam sretna ni s ovom lokacijom, a ne čini mi se kao dobro rješenje ni ta Splavnica. Najbolje bi bilo da nas stave na Trg bana Jelačića, kao što je bilo 2015. Tako bismo svi bili na jednom mjestu, jednako vidljivi i lako dostupni kupcima – kazala je. Neki od prodavača s kojima smo razgovarali iskazali su zabrinutost oko postupka raspoređivanja zakupaca po štandovima.

– Kad smo se selili na Europski trg, bilo je praktički tko prvi, njegovo. Ja sam tako dobila lošu poziciju bliže Vlaškoj. Nije jasno kako se odlučuje tko će se kamo točno seliti i tko će dobiti koju lokaciju, a to itekako utječe na naš promet. A sve nas najviše ljuti to što nam nitko ne govori ništa nego sve saznamo zadnji – napomenula je jedna prodavačica.

Između bora, bana i kućica

Ni cvjećare sa Splavnice, kako su nam rekli, nije oduševilo premještanje. – Užasno. Smjestit će nas između bora i kipa bana Jelačića, a zaklonit će nas i adventske kućice. Ne znam tko će nas moći pronaći. I bit će dobro ako to potraje samo tijekom Adventa – istaknula je jedna od prodavačica. Njezin kolega sa susjednog štanda dodao je kako je pozitivno to što ostaju blizu originalne lokacije, budući da su se kupci navikli na to da ih ondje mogu naći.