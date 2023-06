O izazovima održivog turizma na stručnom skupu govorili ključni dionici turističkog gospodarstva

O održivom turizmu u Hrvatskoj raspravljalo se jučer na velikogoričkom Veleučilištu gdje je održan stručni skup, a u suradnji s Veleučilištem organizirala ga je Turistička zajednica Zagrebačke županije. Među izlagačima našli su se i Robert Kopal s Effectus veleučilišta, Gabrijela Abramović iz Međunarodne zračne luke Zagreb, predsjednik Hrvatskog auto i karting saveza Davorin Štetner te Božo Skoko s Fakulteta političkih znanosti, a skup su podržali i Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo unutarnjih poslova te Grad Velika Gorica.

Uvodnim govorom, u kojemu je, među ostalim, istaknuo da je Hrvatska kao turistička destinacija prepoznata kao sigurna te da se brend takve destinacije nastavlja njegovati, okupljenima se obratio i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

– Turizam je jedan od najvažnijih hrvatskih ekonomskih sektora, a usto i dio hrvatskog gospodarstva koji je u posljednjem desetljeću ostvario rast aktivnosti među mediteranskim zemljama – kazao je Božinović te naglasio važnost hrvatske policije u njegovanju brenda sigurne turističke destinacije te istaknuo da turisti ne biraju samo lijepe, već i sigurne destinacije.

Zahvaljujući primjenjivanju pojma održivosti u praksi Zagrebačka je županija nedavno ušla i u utrku za certifikat "Green destinations", na što je jučer podsjetila direktorica županijske Turističke zajednice, Ivana Alilović.

– Za nas u Zagrebačkoj županiji, turizam nije samo riječ na papiru i filozofija kojom se vodimo, već srž svih naših aktivnosti. Upravo to potvrđuje proces certifikacije destinacije u koji smo krenuli u suradnji s Green Destinations, velike i sigurne manifestacije poput WRC Croatia te mnogobrojna događanja i projekti diljem našeg zelenog prstena – naglasila je.

Foto: Turistička zajednica zagrebačke županije

O aktualnoj temi izazova kibernetičke sigurnosti u turizmu u svom je izlaganju govorio Robert Kopal koji je istaknuo i da cyber sigurnost predstavlja jedan od najvažnijih rizika poslovanja u 21. stoljeću, a investicije u taj dio poslovanja događaju se najčešće onda kada se već nešto dogodi. Istaknuo je također kako 43% ljudi koristi istu lozinku za sve internetske račune.

Panel rasprava koja se održala upravo na tu temu okupila je, uz profesora Kopala, i dvoje poslovnih stručnjaka, menadžericu kvalitete Međunarodne zračne luke „Dr. Franjo Tuđman“ Gabrijelu Abramović te izvršnog direktora Hotela Garden Hill Domagoja Vrbana. Davorin Štetner predstavio je pak studiju slučaja jedne od najuspješnijih manifestacija, WRC Croatia, koja se održava u srcu zelenog prstena - Zagrebačke županije. Štetner je istaknuo s obzirom na situaciju koja je obilježila proteklo izdanje WRC-a u Hrvatskoj u kojoj je poginulo skoro sedmero ljudi, da će od sljedeće godine povećati interne propise o sigurnosti.

– Razvoj hrvatskog turizma nužno je usmjeriti prema održivosti jer smo suočeni sa sve izraženijim klimatskim promjenama, osjetljivim resursima, ali i činjenicom da lokalno stanovništvo uz sve pozitivne strane razvoja turizma osjeća i one negativne. Ministarstvo turizma i sporta postavilo je temelje za budući razvoj hrvatskog turizma kroz novi strateški okvir odnosno Strategiju razvoja održivog turizma do 2030. godine, kao i kroz Nacionalni plan razvoja održivog turizma – istaknula je Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, koja nije osobno sudjelovala na skupu, no odlučila mu je pružiti potporu te naglasiti njegovu važnost, a dodala je i kako su osigurana značajna financijska sredstva od 1,3 milijarde eura, što je najviše ikada osiguranih sredstava za turistički sektor.

U drugom dijelu programa održale su se dvije panel rasprave, a prva od njih, ona o izazovima održivosti turističkih destinacija okupila je stručnjake i predstavnike znanosti, kao što su profesorica na velikogoričkom Veleučilištu Sanja Kalambura, Katarina Miličević iz TourismLab-a, Slavko Štefičar ispred Ministarstva turizma i sporta te Ivana Alilović. Posljednja panel rasprava govorila je o komunikacijskim izazovima s kojima se turističke destinacije susreću, a o čemu su govorili profesor Božo Skoko, Dejan Gluvačević s Veleučilišta „Edward Bernays“ te Martina Mihaličić s velikogoričkog Veleučilišta.

