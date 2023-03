Cilj nam je da Zagrebačka županija postane najbolja kontinentalna destinacija

Ivana Alilović na mjesto direktorice županijske Turističke zajednice zasjela je prije gotovo četiri godine, uspješno balansira obiteljske i poslovne obveze, a vješta je i u promoviranju prednosti i ljepota zagrebačkog prstena, čemu svjedoče i brojke. Naime, prema broju posjetitelja i noćenja, lanjska je godina, unatoč pandemiji koronavirusa, Turističkoj zajednici Zagrebačke županije bila rekordna, a sada najavljuju brojne nove projekte i suradnje kako bi unaprijedili kvalitetu toga područja kao turističke destinacije. U intervjuu govori o tri EU projekta koja trenutačno provode, kao i o tome koje su prednosti aktivnog i održivog turizma te čime će mamiti posjetitelje u sljedećem razdoblju.

Županijska je Turistička zajednica lani statistički premašila i rekordnu 2019. Kakva je situacija u prvom tromjesečju ove godine i što pridonosi takvim rezultatima?

Nakon pandemijskog razdoblja Zagrebačka je županija aktivnosti okrenula prema domaćem tržištu i u proteklom smo razdoblju uvidjeli velik porast broja dolazaka domaćih gostiju. Naravno, ostvarili smo i znatan broj dolazaka stranih turista, a tu se najčešće radilo o aktivnom turizmu i vinskim destinacijama, tražili su takoreći neki "zeleni predah". Brojke su znatno veće no prijašnjih godina pa je tako broj dolazaka porastao čak 27, a broj noćenja 33 posto u odnosu na rekordnu 2019. Brojke će, dakako, još rasti, sudeći prema najavama, pred nama su i uskrsni blagdani, a bliži nam se i velika automobilistička utrka "WRC Croatia rally", koja na svjetskoj razini plijeni pozornost ne samo ljubitelja oktana i ubrzanja već i svih onih koji žele promijeniti svakodnevicu. Ovo će biti treći put da će se voziti kroz Zagrebačku županiju i smatramo da će se time u svijet poslati razglednica s najljepšim vizualima i pričama o županiji koja nudi brojne opcije za odmor i opuštanje.

Jedna od tendencija vam je i promocija aktivnog te održivog turizma. Na koje ih načine prezentirate posjetiteljima i što im sve nudite u sklopu takvih vrsta turizma?

Uz aktivni turizam, koji je i jedan od motiva dolaska gostiju u našu destinaciju, u sljedećem ćemo razdoblju nastojati istaknuti i druge prednosti destinacije, prema kojima će se, uz neometano uživanje u bajkovitom krajoliku, moći guštati i u eno-gastronomskim pričama Zagrebačke županije. Također, ključna vizija naše Turističke zajednice je postati najbolja i najveća kontinentalna turistička destinacija u zemlji, koja svoju priču osniva i nastoji održati u formatu održivog turizma. Taj pojam ne iskorištavamo samo kako bismo naglasili njegovu važnost u govorima te da bismo istaknuli da pratimo europske politike nego mi kao Županija to i živimo. Primjerice, na našem području imamo više od 14.000 OPG-ova, od kojih gotovo pa polovinu vode žene i upravo se u tom polju pokušava promovirati zdrav život i sinergija lokalne zajednice, kako bi naš gospodarski učinak bio što veći.

Turistička zajednica uključena je i u nekoliko EU projekata, a jedan od njih usmjeren je, među ostalim, i na održivi turizam. O čemu je konkretno riječ i kolika je važnost takve inicijative?

Kao član radne skupine za Strategiju razvoja održivog turizma do 2030. godine, koja je donesena lani u prosincu, nastojala sam, uza sve ostale aktivnosti, implementirati održivost. Naša Turistička zajednica trenutačno uspješno provodi tri EU projekta, a jedan od njih je i "Knowing", projekt financiran u okviru programa "Obzor Europa", koji će u konačnici pridonijeti uspostavi održivog turizma, očuvanju klime i društvene transformacije. Iz njega ćemo pak ishoditi veliko sufinanciranje plaća i aktivnosti koje nam slijede. Turističke zajednice na kontinentu općenito nemaju velika sredstva za prihod, no u sklopu ovakvih mogućnosti i uz dodatne napore koje ulažemo postižemo dobar učinak i sinergiju.

Koja su ostala dva projekta i na koje će načine pridonijeti turističkoj promociji Zagrebačke županije?

Partneri smo i u projektu "Ekomuzej Bistra", koji se, među ostalim, financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a podrazumijeva obnovu i rekonstrukciju zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj te njezinu prenamjenu u suvremeni i moderno opremljen kulturno-turistički centar. A tu je i EU projekt "Promocija prirodne i kulturne baštine u svrhu razvoja održivog turizma u zaštićenim područjima", skraćenog naziva "Pronacul", koji je financiran u okviru INTERREG V-B Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014.– 2020. Uz Hrvatsku u projektu sudjeluju partneri iz Slovenije, Italije, Srbije, Grčke te BiH, a u cilju je očuvati i zaštititi kulturno-prirodne resurse i promovirati njihove vrijednosti te postići visoku razinu kapaciteta dionika regije, učinkovito upravljati resursima razvojem održivog turizma i podupirati razvoj transnacionalnih strategija za zajedničku promociju regije kao turističkog odredišta.

Uskoro počinju prijave i za poznati natječaj "Photo Zagreb County". Zna li se datum i što je sve ključno za kandidate, koji su kriteriji ocjenjivanja?

Pred nama je i nagradni fotonatječaj "Photo Zagreb County" (prijave počinju 5. travnja), koji među kandidatima koji su i proteklih godina dostavljali svoje fotografske radove ponovno izaziva veliki interes. Ovo će izdanje svakako biti inovativno, drukčije i vrlo zanimljivo, s ciljem, kao i do sada, promocije Zagrebačke županije, posebice kulturnih znamenitosti. Natječaj završava 20. svibnja, nije ključno da su fotografije snimljene fotoaparatom, mogu biti i mobitelom, no motiv mora biti vezan za županiju i to može biti neki događaj ili manifestacija unazad tri godine. Na koncu, dakako, slijedi dodjela nagrada, koju ćemo za promjenu održati na jednoj od atraktivnih lokacija županije kako bi se dodatno promovirala i sama destinacija.

Uz fotonatječaj, koje će se još manifestacije ponavljati?

Našu poznatu i nagrađivanu ljetnu manifestaciju "Via vino" ponovit ćemo, dakako, i ove godine, a u sljedećem razdoblju istraživat ćemo kakva je budućnost takozvane "pjenušave destinacije" Zagrebačke županije. Također, kampanjom "Odmor nikad bliže" već treću godinu, u sklopu njihove standardizacije, nastojimo promovirati kuće za odmor naših ruralnih utočišta, a njihove ćemo kvalitete prezentirati brojnim brošurama i katalozima. Dakako, nastavit ćemo i s dodjelom godišnje nagrade za poseban doprinos u turizmu "Ruža Zagrebačke županije", koja služi kao poticaj prema izvrsnosti.