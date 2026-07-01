Zagrepčaninu za oko zapela djevojka iz pekarnice, pita kako joj prići: 'Dovedi tamburaše, zapamtit će te'

Zagledao se, kaže, u jednu prekrasnu mladu djevojku u Dubravici u Zagrebu, čini mu se "skroz simpa", ali ispred te pekarnice u svakom trenutku stoji 15-ak ljudi pa na Redditu pita kako da joj se obrati s namjerom da se bolje upoznaju. Da nije stalno velik red ispred pekarnice ne bi tražio savjete na toj društvenoj mreži, napomenuo je. "Je li bez veze maltretirat curu dok je na poslu? Mislite li da je bolje da ju sačekam ispred dok joj završi smjena? (Šalim se, za vas bez humora)", upitao je za mišljenja i prijedloge.

"Kupi muffin, napiši na njega svoj broj (ili Instagram, Snapchat, nemam pojma što se danas razmjenjuje) i daj joj ga", jedan je od savjeta. Netko je rekao da je situacija "tricky" ako je uvijek gužva jer joj u tom slučaju vjerojatno nije do "small talka" niti želi da drugi čuju i misle da i oni imaju šansu. "Ako ostaviš papirić s brojem vjerojatno će ga u žurbi samo zgužvati i baciti, a i vjerojatno je nervozna od gužve i neće najbolje reagirati. Ja bih moždaaa uzela kavu i 'dok stavljaš šećer' napisala na čašu 'broj - ako želiš da sljedeću popijemo zajedno, javi se :)' i samo joj rekla na izlazu: 'Ovo je za tebe' i otišla", napisala je korisnica Reddita dodajući kako to nije skupo, nije napasno, ne smeta joj na poslu, šarmantno je, čak nije ni riskantno ako se boji da bude javno odbijen, a inicijativa je i na njoj za sljedeći korak, objasnila je. "Samo budi nasmiješen i vedar dok naručuješ, napravi kontakt očima da te se sjeti i to je to, sve što možeš", dodala je.

Mnogi su pisali i da ide postepeno, primjerice, svaki dan dođe po istu stvar pa da ona nakon nekog vremena primijeti da uzima isto, a u jednom od komentara netko je rekao da "Dofura tamburaše pred pekaru, tad će ga zapamtit".