Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UVIJEK JE GUŽVA

Zagrepčaninu za oko zapela djevojka iz pekarnice, pita kako joj prići: 'Dovedi tamburaše, zapamtit će te'

Zagreb: Gužva ispred pekare zbog zatvorenih dućana
Neva Zganec/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
01.07.2026.
u 12:00

Mnogi su pisali i da ide postepeno, primjerice, svaki dan dođe po istu stvar pa da ona nakon nekog vremena primijeti da uzima isto.

Zagledao se, kaže, u jednu prekrasnu mladu djevojku u Dubravici u Zagrebu, čini mu se "skroz simpa", ali ispred te pekarnice u svakom trenutku stoji 15-ak ljudi pa na Redditu pita kako da joj se obrati s namjerom da se bolje upoznaju. Da nije stalno velik red ispred pekarnice ne bi tražio savjete na toj društvenoj mreži, napomenuo je. "Je li bez veze maltretirat curu dok je na poslu? Mislite li da je bolje da ju sačekam ispred dok joj završi smjena? (Šalim se, za vas bez humora)", upitao je za mišljenja i prijedloge.

"Kupi muffin, napiši na njega svoj broj (ili Instagram, Snapchat, nemam pojma što se danas razmjenjuje) i daj joj ga", jedan je od savjeta. Netko je rekao da je situacija "tricky" ako je uvijek gužva jer joj u tom slučaju vjerojatno nije do "small talka" niti želi da drugi čuju i misle da i oni imaju šansu. "Ako ostaviš papirić s brojem vjerojatno će ga u žurbi samo zgužvati i baciti, a i vjerojatno je nervozna od gužve i neće najbolje reagirati. Ja bih moždaaa uzela kavu i 'dok stavljaš šećer' napisala na čašu 'broj - ako želiš da sljedeću popijemo zajedno, javi se :)' i samo joj rekla na izlazu: 'Ovo je za tebe' i otišla", napisala je korisnica Reddita dodajući kako to nije skupo, nije napasno, ne smeta joj na poslu, šarmantno je, čak nije ni riskantno ako se boji da bude javno odbijen, a inicijativa je i na njoj za sljedeći korak, objasnila je. "Samo budi nasmiješen i vedar dok naručuješ, napravi kontakt očima da te se sjeti i to je to, sve što možeš", dodala je.

Mnogi su pisali i da ide postepeno, primjerice, svaki dan dođe po istu stvar pa da ona nakon nekog vremena primijeti da uzima isto, a u jednom od komentara netko je rekao da "Dofura tamburaše pred pekaru, tad će ga zapamtit". 
FOTO Gotovi radovi na frekventnim zagrebačkim stubama, evo kako sada izgledaju
Zagreb: Gužva ispred pekare zbog zatvorenih dućana
1/5
Ključne riječi
dejt Dubravica pekarnica Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Reciklažno dvorište Prilesje
HRPE SMEĆA

Danima nije moguće dovesti glomazni otpad na reciklažno dvorište?: 'Postoji samo jedna drobilica koja je sada u kvaru'

"Ljudi bacaju otpad, otpad se odvozi, nekad je zatrpano jer eto, neka izvanredna situacija. Nije istina da se ništa ne može baciti nego se ne može obično baciti neki tip otpada. Nekad je to šuta, nekad plastika, nekad drvo, nekad tekstilni otpad. Pričekaš par dana i opet ima mjesta. Nekad u nekim dvorištima nema mjesta, a u drugima ima. Nije sve tako katastrofa kao što uporno pokušavate prikazati", istaknuo je.

Zagreb: Djelatnici Čistoće dijele nove kante za biootpad u ulici Šestinski dol
'PERICE, LJUDI SU SVINJE'

Izgubila živce pa prozvala susjede: 'Ne znate ni pravilno baciti smeće, a ZET ne bi imao problema da ste civilizirani'

Netko je dodao kako svi razmišljaju na način: "Zašto bi ja poštivao pravila kad Pero Perić ne poštuje i začas sve ode vrit. Samo je nas par koji kupuje plave ZG vrećice. Treba uvesti stroge kazne da se narod odgoji kad već nije civilizacijski razvijen da shvaća što znači kolektivno, javno dobro i da smo svi odgovorni za to gdje i kako živimo".

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!