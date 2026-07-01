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NAĐENA U HOTELU NA TREŠNJEVKI

U Zagrebu uhićena Bugarka: Lažni liječnik zvao starice, a ona preuzimala od njih tisuće eura

Policijski automobil sudjelovao u nesreći, dvije osobe ozlijeđene
Goran Stanzl/PIXSELL Ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
01.07.2026.
u 10:40

Prijevaru bi započeli, objašnjavaju iz PUZ-a, na način da su nepoznati muškarac i nepoznata ženska osoba telefonski kontaktirali osobe koje bi uvjerili u svoju priču.

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjom državljankom Bugarske zbog sumnje da je počinila tri kaznena djela prijevare na štetu 80-godišnjakinje, 88-godišnjakinje i 89-godišnjakinje, i to sa za sada nepoznatim muškarcem i još jednom nepoznatom ženskom osobom prema prethodnom dogovoru.

Prijevaru bi započeli, objašnjavaju iz PUZ-a, na način da su nepoznati muškarac i nepoznata ženska osoba telefonski kontaktirali osobe koje bi uvjerili u svoju priču. Muškarac bi se lažno predstavljao kao liječnik, a nepoznata ženska osoba bi u pozadini glumila ozlijeđenu članicu obitelji te bi osumnjičena 57-godišnjakinja dolazila na adresu po novac "potreban" za operaciju.
 
Na taj način nepoznati je muškarac 26. lipnja oko 21 sat na području Dubrave, telefonom prethodno nazvao oštećenu 88-godišnjakinju i lažno joj se predstavio kao liječnik navodeći da je član njene uže obitelji teško ozlijeđen te u svrhu daljnjeg liječenja oštećena treba platiti operaciju. Uvjerena u istinitost priče, oštećena je predala novac 57-godišnjakinji. Nadalje, dan kasnije, nešto iza 12 sati na području Susedgrada, na isti su način kontaktirali 80-godišnjakinju te ju uvjerili u istinitost priče, gdje je i ona predala sav svoj novac 57-godišnjakinji. Potom su i 29. lipnja iza 14 sati na području Novog Zagreba, na isti način prevarili 89-godišnjakinju.
 
Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima iznosi 13.000 eura. Provođenjem kriminalističkog istraživanja zagrebačka policija je 29. lipnja kroz svoj operativni rad razotkrila i pronašla osumnjičenu 57-godišnjakinju u hotelu na području Trešnjevke gdje je uhićena i privedena u službene prostorije, a kod nje je pronađen veći dio novca iz tri opisana kaznena djela prijevare. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena je predana pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće podneseno nadležnom Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.
Ključne riječi
lažni liječnici bugarka prevara PUZ Zagreb

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Netko je dodao kako svi razmišljaju na način: "Zašto bi ja poštivao pravila kad Pero Perić ne poštuje i začas sve ode vrit. Samo je nas par koji kupuje plave ZG vrećice. Treba uvesti stroge kazne da se narod odgoji kad već nije civilizacijski razvijen da shvaća što znači kolektivno, javno dobro i da smo svi odgovorni za to gdje i kako živimo".

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