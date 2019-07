Nenajavljeno im postavili im aparate za naplatu parkinga pa ih preko noći uklonili

Čas ih vidiš, čas ne. Nije riječ o mađioničarskom triku, već o automatima za naplatu parkinga na Srednjacima i Gredicama.

– Pa kak sad tu nema aparata? Pa jučer je bil. Ovdje se ne zna tko pije, tko plaća. Dobro, tko plaća prilično je jasno – preko puta OŠ Josipa Račića u Ulici Srednjaci mjesto koje je donedavno "krasio" svježe postavljen automat za naplatu parkinga s nepovjerenjem je promatrao Vladimir Halek.

A upravo su ovi, kako ih ironično nazivaju u kvartu, "magični aparati", glavna tema na Srednjacima i susjednim Gredicama. Nakon što su im sredinom tjedna po kvartu počeli nicati automati za parking, bez da ih je itko obavijestio, jučer popodne počeli ih su ih micati, a do danas ujutro više nije bilo niti jednoga od njih desetak postavljenih. A na pitanje zašto su automati, nakon što su postavljeni, gotovo ekspresno i ukonjeni, iz ZagrebParkinga odgovorili su da je takva tehnologija postavljanja. A kakva je to točno tehnologija, nikome nije baš jasno. O čemu se radi ne znaju niti u Mjesnom odboru Horvati-Srednjaci, čiji članovi, kaže tamošnji predsjednik Mario Crkvenac, nisu obaviješteni o tome da će se automati postaviti. Ne znaju niti zašto su odjednom uklonjeni.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Ista situacija dogodila se i prije dvije godine kada je, bez da nam je itko javio, uvedena naplata parkinga u 3. zoni na parkiralištu kod Mladosti. To parkiralište sada zjapi prazno, što stvara još veću gužvu po kvartu. Zato smo na sjednici Vijeća MO u prosincu izglasali da se, ako se naplata proširi, kao što je u okolnim kvartovima, plaćaju karte 2. zone. Ipak, da se naplata zaista i uvodi, nitko nam nije javio i zato sam jučer nadležnim gradskim uredima poslao e-mail sa zahtjevom da se to odgodi. Mještani nisu obaviješteni, nikoga se ništa nije pitalo, a nije provedena niti anketa – kazao je Mario Crkvenac. A ako se pita stanovnike Srednjaka i Gredica, najavljena naplata parkinga u 3. zoni, odnosno od sedam do 18 sati je "izvan svake pameti" i ne rješava najveći kvartovski problem, a to je nedostatak parkirnih mjesta.

– Jedan sam od prvih koji je doselio u kvart, tu sam otkad je sagrađen. Kada su se gradili prvi stanovi, auto je bio luksuz pa nije nitko očekivao da će parkirnih mjesta ikad faliti. Od početka ih je napravljeno premalo iako je kada su se stanovi gradili, po tadašnjem projektu bilo predviđeno jedno parkirno mjesto za svaki stan. Je' moš mislit. Kod mene dan danas u zgradi 80 stanova, a 20 parkirnih mjesta. Kad sam kupovao stan, platio sam i parkirno mjesto koje nemam. I sad bi mi još naplatili ono što sam već platio. Preko dana se još izdrži, nađe se pokoje mjesto, ali navečer je parkiranje – lutrija. Nekad pola sata kružim po kvartu i onda sam sretan ako ulovim mjesto. Kada god mogu idem biciklom jer ovako se ne može – žali se Marijan Stilinović. A da naplata parkinga neće rješit problem s parkiranjem slaže se i Toni Možnik.

– Ma cirkus! Čak mi ne bi bio problem i platiti da znam da će me kada dođem s posla čekati parkirno mjesto, a ne igra živaca. Problem se ne rješava naplatom, nego novim mjestima. Na kvartu ima dovoljno neiskorištenog prostora koji se može pretvoriti u parking ili podzemnu garažu. Kada svakom osiguraju mjesto, e onda neka i naplate – objašnjava T. Mužnik. A auto je javnim prijevozom i cipelcugom zbog situacije na kvartu zamijenila i Danijela Karlović.

– Ma nigdje autom ako baš ne moram, to je ludnica. Navečer – kud' koji mili moji, doslovno. Ljudi kruže i po sat vremena da nađu mjesto, a sad bi nam još i naplatili. I to preko dana kada mjesta donekle i ima. Čak razmišljam da si nabavim novi auto, neki mali, da se lakše "uguram" negdje kada već moram automobilom – kazala je D. Vidović.

A bijesni stanovnici Srednjaka i Gredica zbog svega su ovoga pokrenuli i peticiju koju je do sada potpisalo oko 450 ljudi. U njoj od Grada traže obustavu naplate parkiranja sve dok se u tim kvartovima ne riješi nedostatak parkirališnih mjesta.