Nedostaje nam publika u kinu, no sad nas prate u cijeloj zemlji

Bez publike uživo i gostiju iz dalekih i bližih nam zemalja, pa i bez kina, održava se ovoga tjedna 18., punoljetni Zagreb Film Festival. Zbog korone se stotinjak ostvarenja u standardnim ZFF ovim kategorijama vrti online, a već na otvaranju brojni su ljubitelji sedme umjetnosti udobno zavaljeni pod dekicama od doma gledali dramu “Otac” redatelja Srdana Golubovića. Organizatori su iznimno zadovoljni, kažu, jer je nadmašilo sva očekivanja, a kako jedinstveni pothvat u “novom normalnom” izgleda iza kulisa, odnosno iza monitora, ekipa nam otkriva u svom “filmskom stožeru” smještenom u Hrvatskom glazbenom zavodu.

Kad se stisne crveni gumb...

Iz njega rukovode složenim procesom organizacije ZFF-a, a koliko mogu, ističu, rade i od kuće kako bi svaki kontakt bio smanjen na najmanju moguću razinu.

– Da, sve se ove godine odvija online. Filmovi, radionice i popratni projekti poput Industrije... Također, mi sastančimo uglavnom online, a od kuće radi i žiri te o pobjednicima vijećaju putem Zooma – objašnjava Iva Jurlina, voditeljica koordinacije filmskog programa na ZFF-u.

Najizazovniji je posao, nastavlja Marija Ćurić, koja vodi plat orme za gledanje kinoeuropa.hr i croatian.film, bio prikupiti filmove i dogovoriti prava prika zivanja jer je puno jednostavnije kada se to čini za kinodvorane nego za online program. Ona je ta koja ove godine na svom laptopu pritišće “crveni gumb” koji omogućuje da film bude dostupan gledateljima u cijeloj Hrvatskoj.

– Svima nam je ovo nova situacija, no zasad ide po planu. Problemi se, kao i svake godine, rješavaju u hodu, no spremni smo. Platforme su aktivne,iako nam je komunikacija malo otežana jer izbjegavamo fizičke kontakte – govori. Online organizacija festivala kompleksnija je nego ona “staro normalna”, dodaju, a nova je to situacija i za distributere.

– Smisao je ZFF-a bio da ljudi budu u kinu, upoznaju aktere filmova koje gledaju, razmijene iskustva i druže se na zabavama u sklopu festa. Sreća u nesreći je u tome što je ZFF u studenom, do kada je većina velikih filmskih fe stivala održana online, pa su distributeri već prošli kroz proces ugovaranja – navodi Iva Jurlina te napominje da su promijenili nekoliko scenarija održavanja manifestacije.

Nadaju se reprizi

Najprije je odlučeno da ide online pa se situacija smirila i kanili su vratiti se u kina, no potom je zbog velikog skoka zaraženih ipak odlučeno da se neće riskirati.

– Nedostaju nam gosti, kontakt s ljudima, susreti, razgovori i reakcije gostiju na publiku, kao i gledatelja na filmove. Nikada, primjerice, neću zaboraviti reak ciju Tobyja Mc Donalda, redatelja filma “Old Boys” koji je prikazan prije dvije godine. Bio je šokiran kada je vidio da je projekcija ra sprodana i da njegov prvi film gleda 500 ljudi pa je slikao selfije s njima – prisjeća se Marija Ćurić.

Debitantima je poseban osjećaj kada svoj film prvi put vide na velikom platnu, osobito mladim domaćim autorima u programu “Kockice” koji ove godine neće iskusiti taj doživljaj, pa se ekipa ZFF-a nada reprizi festivala na proljeće. A njihova su organizacijska zaduženja u novom normalnom, kažu, okrenuta naopačke.

– Da se ZFF održava po starom, bila bih zadužena za brigu o tome da se gosti smjeste i osjećaju do bro tijekom festivala. Sada s njima komuniciram oko pozdravnih poruka kojima predstavljaju filmove te organiziram rad žirija, također bez fizičkog kontakta opisuje svoje dužnosti Katarina Crnčić, koordinatorica dječjeg festivala KinoKino koji se održava u sklopu ZFF-a, pa ističe kako je veseli što njegov program na nastavi prate učenici 40-ak za grebačkih škola.

Organizatori najviše strahuju da u zemlji ne punke internet, no zasad sve ide kao po špagici. A usprkos svim boljkama, ovakav ZFF ima i veliku prednost: filmove na online platformama može gledati publika iz cijele Hrvatske, od Vukovara do Dubrovnika. I pojedinačne ulaznice i paketi dobro se prodaju, kaže ekipa, a kako i ne bi kad je ovo jesenje pandemijsko vrijeme kao stvoreno za ostajanje doma uz kvalitetno filmsko štivo.