Ne plaćaju Vrbovčani, Goričani... Ukinite cestarinu i Jaskancima

Kada se autom upute na posao ili u školu u glavni grad, imaju dvije opcije. Poći mogu “starom karlovačkom” ili autocestom A1. Oni koji se odluče za prvu rutu, proći moraju Donji Desinec, Klinča Sela, Pavučnjak, Rakov Potok i Gornji Stupnik da bi došli na cilj, no krenut će otprilike u isto vrijeme kao i mnogi od 15.000 stanovnika, koliko ih živi u Jastrebarskom. Jaskanci dobro znaju što tada slijedi: moraju se oboružati strpljenjem. Jer jutarnje gužve nisu za one tankih živaca pa se neki ipak odluče poći autocestom. No taj će put platiti do-datnih 20 kuna. Odnosno, deset u jednom i deset u drugom smjeru.

Toliko, naime, košta cestarina za vožnju od Zagreba do Jastrebarskog za motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 metara. A usto su, kažu, uz stanovnike Ivanić-Grada i okolice, jedini u Zagrebačkoj županiji koji nemaju besplatan pristup glavnom gradu. Odlučili su stoga Jaskanci pokrenuti nezavisnu inicijativu prikupljanja potpisa za ukidanje naplate cestarine na postajama Donja Zdenčina i Jastrebarsko, i to za stanovnike tog grada te općina Krašić i Klinča Sela.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 06.10.2020., Jastrebarsko - Michael Sharp i Zorica Puskaric Samija pokrenuli su peticiju da se ukine naplata cestarine na cvorovima Jastrebarsko i Zdencina. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

– Ukidanje cestarine na tim naplatnim postajama ne samo da bi olakšalo putovanje stanovnicima Jaske do glavnog grada, nego bi to bio primarni korak u sprečavanju demografske erozije, a potaknulo bi i gospodarstvo na području Jastrebarskog, Krašića, Klinča Sela i Pisarovine, posebice u sektorima turizma, ugostiteljstva, drvne industrije, lovstva... – kaže Michael Sharp koji je uz Zoricu Puškarić Šamija i Snježanu Agostini jedan od inicijatora ideje.

Potpise su počeli prikupljati nekidan putem interneta i u 24 sata prikupili ih više od 700, a zbog onih koji nisu računalno “potkovani”, odlučili su otići i na teren pa će tako štandove postaviti na frekventnijim lokacijama u gradu.

– Bit ćemo ispred pošte u Ulici kralja Tomislava u petak od 9 do 18 sati te u subotu do 14 sati, ali i na jaskanskom sajmištu 12. listopada do podneva. Onima koji su lošeg zdravstvenog stanja omogućili smo i dolazak na kućnu adresu – ističe Sharp pa dodaje da su radi što većega odaziva tiskali i plakate koje će postaviti po Jastrebarskom i okolici. Potpise će prikupljati sve do 23. listopada, a onda ih planiraju dostaviti Zagrebačkoj županiji, odnosno županu i Skupštini na raspravu, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Hrvatskim autocestama, Autocesti Rijeka – Zagreb, Gradskom vijeću i Poglavarstvu Jastrebarskog te općinama Krašić, Pisarovina i Klinča Sela. I nadaju se pozitivnom ishodu.

– Da je moguće ukinuti cestarinu, vidi se, među ostalim, iz primjera kad su naplatne kućice pomicane zbog trgovačkog centra u Rugvici. Ima još niz dionica autoceste na kojima se ne naplaćuje. Nema naplate na 25 kilometara dionice od Dugoga Sela do Zagreba, bez nje se dolazi i do Zaprešića i Velike Gorice, a ne postoji čak ni na 85 kilometara od Vrbovca do glavnoga grada. Besplatna je i dionica od Rijeke do Križišća, jednako kao što prolaz kroz tunel Sv. Ilija kod Makarske ne plaća lokalno stanovništvo, iako postoji alternativni pravac. Za lokalno je stanovništvo besplatna i mostarina prema Krku – nabraja Sharp. Inicijativa, napominje, nije povezana ni s jednom političkom opcijom, već je plod želje da se učini pomak u kvaliteti života u njihovu kraju i apel da se “izravna” nejednakost u odnosu na ostale stanovnike županije.

Je li ukidanje naplate moguće provesti te pod kojim uvjetima, iz Autoceste Rijeka – Zagreb (ARZ), pod čijom su koncesijom dionice od metropole do Rijeke, nisu jasno odgovorili. Istaknuli su tek da se visina cestarine utvrđuje ugovorom o koncesiji koji su sklopili s Republikom Hrvatskom te da vrijedi do isteka njegova roka, osim ako se ne mijenjaju bitne odredbe.

– ARZ se ugovorom obvezao da će za lokalno stanovništvo i dnevne migracije nastaviti primjenjivati beneficirane tarife pod istim uvjetima koji su bili početkom koncesije te za novoizgrađene dionice predložiti modele u skladu s mogućnostima sustava koji budu u upotrebi. U prilog tome kao oblik plaćanja uvrštene su mjesečne i godišnje karte vezane za dionice i automobile po povlaštenim uvjetima – poručili su.