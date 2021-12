Nastavlja li Tomašević s propalim Bandićevim projektom? Evo što su nam rekli iz Grada

Temperature su oko ništice, sve je ukrašeno i osvijetljeno, obitelji se spremaju za proslavu božićnih blagdana, a možda i snijegu. Ali vratimo se trenutak na ljeto 2019. godine, kad je "pržilo" na +35 stupnjeva, a u Zagrebu su se obitelji spremale za - godišnje odmore. Grad je ipak htio učiniti nešto da oni koji odluče ostati imaju zanimljivo sadržaja, pa su organizirali Ljeto na Savi. No, bend je svirao, ali u publici nije bilo nikoga. Tužni prizori praznih klupa i sjedala istovremeno su zabavljali i ljutili Zagrepčane, jer su znali da su na manifestaciju "Ljeto na Savi" bili potrošeni milijuni kuna, a koliko je ona bila popularna, govore i podaci iz Grada da ju je tog ljeta, u razdoblju od srpnja do sredine rujna, posjetilo ukupno 16 tisuća ljudi. Manifestaciju su do daljnjega sljedeće godine u Gradu zaustavili zbog pandemije koronavirusa i potrebe sa socijalnom distancom, iz istog razloga i proteklog je ljeta obala Save, izuzev privatno organiziranog Green River Festa kod Hendrixova mosta, bila pusta.

Koliko je novca potrošeno na ovaj neuspješni projekt komentirao je u svojoj izbornoj kampanji i sadašnji gradonačelnik Tomislav Tomašević. No, u nedavno izglasanom proračunu za 2022. godini ipak je za projekt "Aktivnosti na Savi", u sklopu kojeg se Ljeto na Savi provodilo, uvršten, izdvojeno 132 tisuće kuna, i to u sklopu tekućeg projekta "Privremeni oblici korištenja obale i okolnog područja rijeke Save". Sljedeće ljeto je još daleko, jer još čekamo božićne dane, ali ipak smo odlučili provjeriti o čemu se to radi i hoće li se na obali Save nagodinu moći piti koktele uz DJ-a.

A što oni odgovaraju? Ukratko, još je rano reći za sigurno, ali sredstva su rezervirana za "mogućnost osiguravanja prostorno-tehničke infrastrukture u pripremi eventualnih budućih događaja" Odnosno, da budu spremni odluče li se ipak neku manifestaciju organizirati, premda se još ne zna za sigurno hoće li je biti. A to rade zato jer je još uvijek na snazi Ugovor o zakupu javnog vodnog dobra, koji je Grad potpisao s Hrvatskim vodama. Njime se Zagrebu daje na korištenje zemlju na obali Save u svrhu projekta "Aktivnosti na Savi", a ugovor je potpisan 2019. na pet godina.

- Projekt "Aktivnosti na Savi" planiran je kao višegodišnji projekt, slijedom čega je i potpisan Ugovor između Grada Zagreba i Hrvatskih voda. Planirana sredstva odnose se na obveze iz postojećeg Ugovora te se dio sredstava planira utrošiti na eventualnu koncepciju sadržaja manifestacije za prvu sljedeću priliku koja će omogućiti njeno održavanje - stoji u tekstu nedavno izglasanog gradskog proračuna. U Gradskom uredu za strategijsko planiranje još dodaju da će sva događaja i manifestacije panirati sukladno "aktualnim gradskim politikama", a nova će događanja dogovoriti kad se za to stvore objektivni preduvjeti.

- U ovoj fazi planiranja nismo u mogućnosti dati konkretnije odgovore jer uvjeta za organizaciju i pripremu tako velikih događaja još uvijek nema - kažu u Gradu. A gdje bi buduća ljetna savska manifestacija trebala biti? Bilo gdje na obali Save, no prema Gradu najbolja bi lokacija bila oko Hendrixovog mosta.

-Prostor je to kojeg je najprikladnije planirati da bude fokus budućih događaja radi najbolje prometne povezanosti lokacije, ukoliko se ovakav oblik događanja u predstojećim sezonama pokaže javnim interesom - kaže pročelnik Darko Šiško.

Foto: Grad Zagreb