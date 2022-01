Napravili smo računicu: Evo koliko ćete u Zagrebu od srpnja morati plaćati za odvoz otpada

Samo 49 kuna. Isto koliko i jedna miješana pizza u nekom zagrebačkom restoranu. Toliko bi, prema računici gradonačelnika Tomislava Tomaševića, trebao koštati odvoz miješanog komunalnog otpada prema novom, švicarskom modelu - pod uvjetom, dakako, da potrošite samo jednu vrećicu od 20 litara otpada mjesečno. To je dakle, 45 kuna koliko košta mjesečna minimalna cijena javne usluge, plus četiri kune za jednu 20-litarsku vrećicu koja će se moći kupiti u trgovinama i trgovačkim lancima.

No, teško je očekivati da će bilo tko istu vrećicu otpada, ma koliko revno i religiozno odvajao, u svom stanu držati mjesec dana, pa je tako vjerojatnijie očekivati da će se ona mijenjati, ajmo reći, jednom tjedno. U tom slučaju, jedno zagrebačko kućanstvo potrošit će 61 kunu mjesečno, što je nešto više, ali još uvijek prihvatljivo. No takvu količinu otpada prikupe možda bračni parovi koji žive sami i svoj otpad odvajaju štedljivo, dok drugi, pogotovo obitelji ipak imaju veći "obrtaj". Možemo bez problema reći da bi jedna četveročlana obitelj svakog dana mogla baciti jednu vrećicu od 20 litara, a to znači da će ona u konačnici mjesečno morati izdvojiti 165 kuna. A ako je to svaki drugi dan, onda se radi o iznosu od 105 kuna mjesečno.

Kako se trenutno računi za Čistoću računaju? Prema aktualno važećim pravilima usluga se obračunava prema sljedećoj formuli: ukupni volumen spremnika (lit) x broj mj. odvoza x naknada po litri (0,09622 kn/lit) = iznos računa (kn bez PDV). Na ukupni iznos naknade svim korisnicima je odobren popust kao dodatni poticaj u svrhu bržeg ostvarivanja ciljeva gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu.

Jedna obitelj danas plaća između 45 i 80 kuna mjesečno za odvoz. Novim modelom, za neke će definitivno doći do poskupljenja, čak i ako se proizvede minimalna količina miješanog komunalnog otpada.

A kako vrijeme prolazi, pojavljuje se sve veći broj pitanja koja čekaju na odgovore. Osim onog tko će kontrolirati vrećice u višestambenim zgradama, glasni su i oni koji žele znati kako se od njih može očekivati da u svom privatnom prostoru drže istu vrećicu s miješanim komunalnim otpadom tjedan dana ili više. Jer, ostaci termički kuhane hrane ne spadaju u biootpad pa se moraju staviti u miješani otpad, a oni jednostavno ne mogu ostati dulje od dan-dva prije nego počnu proizvoditi neugodne mirise. To znači da će se vjerojatno kupovati više vrećica, a samim time, cijena odvoza će po kućanstvu, naravno rasti, pa originalna računica postaje još skuplja. Postavlja se i pitanje hoće li se zbog želje ljudi da idu linijom manjeg otpora stvoriti više ilegalnih deponija i "izgubljenih" vrećica kraj kanti u parkovima. S druge strane, ipak valja priznati da je Grad najavio i popuste u vidu besplatnih vrećica za one koji, primjerice, odlaze u reciklažna dvorišta, kao i činjenicu da je cijena od 4 i 8 kuna samo prijedlog.