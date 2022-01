ANKETA Pitamo vas: Podržavate li novi Tomaševićev model prikupljanja otpada?

Podrži li to u veljači zagrebačka Gradska Skupština od 1. srpnja ove godine drastično se mijenja način na koji ćemo prikupljati i plaćati svoj miješani komunalni otpad. Uvodi se fiksna naknada od 45, a otpad će se prikupljati u za to standardiziranim vrećicama od četiri i osam kuna, a sav prihod ubire Čistoća. Time se zapravo motivira građane da odvajaju i recikliraju, a ovaj model bazira se na tome da svaka osoba plati odvoz za onoliko otpada koliko je proizvela - ni kunu više. Odvoz bi trebao nastaviti po istom modelu kao i ranije. Oni koji se toga ne pridržavaju, plaćat će kazne, u prosjeku oko 500 kuna.

Osim toga, plan je da Zagreb više ne bude Kantograd, jer će se sve kante za miješani otpad sad zaključavati i spremati u dvorišta, spremnike i boksove. Gdje to nije moguće, stanovnici će moći dobiti javnu površinu predviđenu za to, ali će ju morati plaćati.

Na prvu ruku novi model zvuči dobro, no u istom danu među stanovnicima postavila su se itekako važna pitanja. Tko će kontrolirati da se u stambenim zgradama ne pojavi otpad koji nije u standardiziranim vrećicama? Hoće li se susjedi morati međusobno špijunirati? Zar će ljudi zaista mjesec dana u stanu držati istu vrećicu za otpad? Koriste li, primjerice, svaki tjedan drugu vrećicu to znači da će cijena odvoza narasti i do 60 i više kuna, što je za mnoga kućanstva u stvari skuplje nego što je to bilo dosad.

To su samo pitanja koja se pojave "na vrh glave", i zasad nisu odgovorena.

