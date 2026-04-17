Zagrepčanka traži parcelu na Starom Trnju, odgovori je prizemljili: 'Sve će to progutati zgrade'

Kupila bi parcelu za gradnju obiteljske kuće na starom Trnju. Vozi se, kaže, onuda biciklom i ima "gro praznih parcela i starih kuća za rušenje, al nema gotovo ništa na oglasnicima" pa pita Reddit zajednicu ima li netko neku "inside" informaciju. "Ja sam iz tog kvarta, tko god ti nešto prodaje traži opasnu cijenu jer je samo pitanje trenutka kada će to sve pregaziti zgrade. Ne neboderi, ali manje zgrade po 3-4 etaže. Ja nemam cijelu parcelu nego samo dio u jednoj većoj kući tako da kada mi dođu tražim manji stan i parking i adio. Neće vše biti Starog Trnja iz Smogovaca...", piše u jednom od komentara.

Slično je napisao još jedan od komentatora. "Područje Trnja, baš tamo gdje vidiš te stare kućice, uglavnom je obuhvaćeno Urbanističkim planovima uređenja (UPU) koji predviđaju okrupnjavanje parcela i gradnju velikih zgrada. Ti možeš kupiti jednu od tih starih kućica i rekonstruirati ju u više-manje postojećim gabaritima, ali zaboravi na priče poput izgradnje kata, uređenja potkrovlja u dodatni stan i slično - UPU to ne dozvoljava", tvrdi.

"Problem je što ima previše ljudi koji kupe staru kuću za 200k i onda naprave 6-8 stanova. Ti gledaš jel kuća starija da je možda jeftinija, a oni imaju par milijuna u džepu i samo gledaju di im se čini da je bolje napraviti novi projekt. U mojoj ulici je bila jedna stara kuća koja nije vrijedila 250k koliko su tražili, ali liku je vrijedila jer je pošteno zaradio na zgradi koja je niknula tamo. I još išao od kuće do kuće da vidi jel ima još tko, tko bi prodao. Majke mi da sam imalo bliže građevinskoj struci da ne bi i ja tako jer ovi okreću paru sam tak", dodaje drugi.