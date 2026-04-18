I to smo dočekali: Podvožnjak kod Vjesnika od danas opet u prometu

Podvožnjak na Slavonskoj aveniji pored zgrade Vjesnika bit će pušten u promet danas oko 13 sati, nakon što su početkom ovog tjedna nadležne službe Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine potvrdile da su ispunjeni sigurnosni uvjeti za njegovo ponovno otvaranje, javljaju iz Grada.

Radovi su obuhvatili asfaltiranje cijele dionice, uključujući prilazne rampe, pri čemu je ugrađeno oko 1500 tona asfalta. Kako je istaknuo zamjenik pročelnika nadležnog gradskog ureda Marko Velzek, radovi su izvedeni dok je Slavonska avenija bila zatvorena za promet, što je omogućilo cjelovitu obnovu prometnice prije njezina ponovnog otvaranja.

Pripremni zahvati započeli su 17. ožujka uklanjanjem starog asfalta na zapadnoj rampi i unutar podvožnjaka, nakon čega je ugrađen novi nosivi sloj te su sanirani slivnici, rešetke i poklopci komunalne infrastrukture. U završnoj fazi postavljen je habajući sloj asfalta i iscrtana nova signalizacija. Obnovljena je dionica duga oko jednog kilometra, odnosno približno 14.000 četvornih metara kolnika s četiri prometne trake.

Tijekom zatvaranja podvožnjaka promet je bio preusmjeren uz niz privremenih rješenja, uključujući izmjene signalizacije i semafora te postavljanje betonskih zapreka. Povratak na redovni režim zahtijevao je postupno uklanjanje tih elemenata i ponovno usklađivanje prometnog sustava, uključujući vraćanje lijevih skretača na semaforiziranim raskrižjima.

Dodatni radovi nastavljaju se i danas, kada će privremeno biti zatvoren sjeverni kolnik Slavonske avenije između ulice Vrbik XIII i Savske ceste. Ondje će se uklanjati montažni elementi i ugrađivati betonski rubnjaci uz prošireni dio prometnice, uz zadržavanje postojećih dimenzija kako bi se u budućnosti, po potrebi, mogla brzo uspostaviti privremena regulacija prometa.

Zbog završetka radova i uklanjanja privremenih rješenja doći će i do izmjena u prometovanju autobusne linije 107 (Jankomir – Žitnjak), a detalji su dostupni putem kanala ZET-a.